El Gobierno elige al magistrado del Supremo Sánchez Melgar como nuevo fiscal general del Estado

El Gobierno ha elegido al magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar como nuevo fiscal general del Estado, según fuentes gubernamentales, en sustitución de José Manuel Maza, fallecido el pasado sábado en Buenos Aires (Argentina) a causa de una infección. Con la elección de Julián Sánchez Melgar para dirigir la Fiscalía General del Estado, el Gobierno sigue el modelo por el que ya optó con su antecesor: situar al frente de la cúpula fiscal a un magistrado y, en ambos casos, proveniente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Sánchez Melgar, nacido en Palencia en 1955, es magistrado del alto tribunal desde el año 2000. Antes había ejercido en Cantabria y fue presidente de la Audiencia Provincial de Ávila. En el Supremo fue el ponente de la doctrina Parot, que obligaba a acumular las penas a delincuentes con varias condenas y que fue anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De perfil conservador, ha votado en algunas ocasiones con la corriente progresista, como en la llamada doctrina Botín, por la que el banquero no fue procesado al no haber contra él acusación particular ni de la Fiscalía.

Antes del fallecimiento de Maza, entre algunos magistrados del alto tribunal parecieron excesivas algunas de las posturas adoptadas por la Fiscalía General en relación con el tema catalán. No es previsible que Sánchez Melgar dé un gran cambio de rumbo a estas posiciones, según las fuentes consultadas, pero el nuevo fiscal general tiene fama de técnico y prudente, lo que, según estas fuentes, puede encajar en el modelo de fiscal con cintura política que buscaba el Gobierno.

Sánchez Melgar ha sido también hasta ahora en el Supremo juez suplente para el control judicial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), una labor que realiza el alto tribunal cuando hay que autorizar actuaciones del CNI como el pinchado de teléfonos o la entrada en domicilios.

En sus más de 15 años en el alto tribunal también le tocó instruir la querella contra los tres jueces que excarcelaron al supuesto narcotraficante conocido como El Negro o la recusación de cinco magistrados por parte de Baltasar Garzón. Fue también ponente de la sentencia que rebajó la pena de multa al alcalde de Ponferrada (León), condenado por acoso sexual a la concejal Nevenka Fernández. La última causa destacada en el que ha participado es en el análisis de los recursos del caso Madrid Arena, del que es ponente.