Se alquila piso barato en Valencia. Aviso: el inquilino anterior era un asesino

La propietaria de una vivienda en Valencia ha hecho un inusual reconocimiento en un anuncio de alquiler: "En septiembre había un asesino, por eso es barato". La vivienda, de 120 metros cuadrados, cuatro habitaciones y exterior, se ofrecía en Idealista por 580 euros en Russafa, el barrio hipster de Valencia, donde los precios suelen ser sensiblemente más altos. El comentario de la dueña ha generado un gran enfado entre los vecinos del edificio, que le pidieron que lo retirase. El anuncio ya ha desaparecido del portal inmobiliario.

El asesino al que hacía referencia el anuncio, cuyo contenido fue publicado por Valenciaplaza, es ni más ni menos que Pierre Danilo Larancuent, el hombre que hace dos meses descuartizó a su pareja, un peluquero con el que había iniciado poco antes una relación sentimental tras conocerse a través de Internet. El homicida abandonó su cuerpo desmembrado en el interior de una maleta en una calle próxima a su casa.

Imagen de la habitación. IDEALISTA

El macabro suceso fue todavía más luctuoso, porque Larancuent también mató a cuchilladas al subinspector de la policía Blas Gámez en el portal del mismo inmueble, situado en el número 77 de la calle Sueca, cuando iban a detenerle. Un compañero de Gámez repelió la agresión y abatió al asesino, que tenía antecedentes penales en Suecia.

La actuación de Larancuent, que parece sacada de una novela negra escandinava, estremeció al barrio, donde no se recuerda un suceso igual, y conmocionó a la policía. El subinspector Gámez, que tenía esposa y dos hijos, fue condecorado a título póstumo.

Este periódico ha intentado sin éxito hablar con la propietaria, llamada Cathy, y a la que una vecina de la misma finca describe, visiblemente molesta, como una mujer anglosajana de mediana edad. El apartamento, situado en el segundo piso, tenía este jueves las persianas bajadas. De las ventanas no colgaba ningún cartel.

Imagen del baño. IDEALISTA

"Cuando estamos todos intentando pasar página, no entendemos cómo una persona, y más con estudios como ella, puede hacer eso. A los miembros de la comunidad no nos viene bien para nada, yo creo que ni a ella misma. Le pedimos en cuanto lo supimos que por favor lo retirase, pero no entró en razón", dice la vecina, que prefiere no dar su nombre.

"Cuando paso todo esto había niños en la finca. Algunos no saben qué pasó realmente, porque se les contó otra cosa. Debería tener un poco más de respeto", añade. La propietaria adquirió el piso hace años, pero no vivió en él, afirma la misma fuente. Lo tuvo alquilado a profesores del colegio privado en el que trabaja hasta que Larancuent se convirtió en su inquilino.

Un portavoz de Idealista indica que la empresa procura revisar todos los anuncios, algo que no es fácil dado que el portal aloja en torno a un millón y medio. Si el contenido es inaceptable, por ser por ejemplo sexista o xenófobo, se elimina directamente. Si, como en este caso, resulta discutible, el anuncio es puesto "en cuarentena" y la empresa habla con el autor para solicitar que lo cambie. Así sucedió con la dueña del piso de Russafa, que aceptó eliminar el comentario sobre el asesino y más tarde, según el portal inmobiliario, decidió borrarlo completamente.

Lo que no tiene tan claro el portavoz de Idealista es que la alusión a los trágicos sucesos del apartamento de la calle Sueca haya sido necesariamente negativo para los intereses de la propietaria. "Lo que está claro es que ha tenido su minuto de gloria".