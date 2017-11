El Congreso aprueba el nuevo cupo vasco

El pleno del Congreso ha aprobado este jueves la actualización del Concierto Económico (294 a favor y 36 en contra), y el cupo vasco (292 votos a favor, 36 en contra y dos abstenciones de los diputados de EH Bildu). La enmienda a la totalidad presentada por Ciudadanos ha sido rechazada por 298 votos en contra después de un agrio debate entre Albert Rivera y Cristóbal Montoro.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha realizado un esfuerzo retórico por justificar el Concierto Económico y el cupo del País Vasco frente al malestar que ha causado en algunas formaciones como Ciudadanos y Compromís, así como entre algunos presidentes de comunidades socialistas, por anteponer la financiación vasca a la reforma del sistema de financiación autonómica. Pese a ser un debate centrado en el sistema vasco, las dificultades de financiación que atraviesan las comunidades han sido la cuestión de fondo que ha dominado la sesión.

Enfrente, Montoro ha tenido a un indignado Rivera, que, con una enmienda a la totalidad, ha monopolizado la oposición al Concierto Económico y el cupo por su “insolidaridad” con el resto de España. También a Compromís, que no es contrario al sistema vasco. Con su rechazo en la Cámara ha querido visualizar la postergación del régimen de financiación común, algo que daña especialmente a la Comunidad Valenciana. La singularidad del sistema vasco "forma parte del espíritu de la transición", ha defendido Montoro.

El ministro, en un debate acumulado en el que se votan las modificaciones del Concierto y el cupo mediante una tramitación única, ha defendido la constitucionalidad del sistema foral, que cuenta con “un amplísimo respaldo de la ciudadanía” y constituye un ejemplo de “la normalidad de las relaciones del Estado con el País Vasco”.

“No estamos hablando de ningún tipo de privilegio, de ningún tipo de discriminación o de moneda de cambio”, ha afirmado tratando de disipar las susceptibilidades que despierta en algunos partidos de la oposición la posibilidad de que tras la ratificación del acuerdo entre los Gobiernos de España y del País Vasco esté la contrapartida del apoyo del PNV a los presupuestos.

Montoro ha dedicado buena parte de su intervención a alejar los recelos sobre el retaso de la reforma de la “financiación de las otras comunidades”, lo que ha atribuido a la crisis económica, que “por falta de ingresos” ha impedido que pueda ser abordada. La “paulatina recuperación”, ha señalado el ministro, permite ahora “hacer una mejor valoración de la finaciación” y, en ese marco, “abordar las tareas pendientes en el cupo”.

El responsable de Hacienda ha insistido en que el Gobierno está trabajando para traer a la Cámara la reforma del sistema de financiación autonómica, aunque para ello necesitan colaboración. “Necesitamos al PSOE, como al resto de grupos, pero especialmente el PSOE”, ha apuntado. Con todo, ha prevenido de que “en las fechas en las que estamos no es nada fácil conciliar posiciones para la reforma”. “Intentemos negociar un nuevo modelo en los primeros meses de 2018”, ha alejado.

El ministro ha explicado la modificación de la ley del Concierto para adaptarlo a diversos cambios legislativos producidos, así como la del cupo para determinar el importe acordado con el Gobierno vasco para el próximo quinquenio, cuya renovación venció en 2011 y cuyas diferencias han obligado a una renovación anual. Montoro lo ha definido como “un acuerdo bueno para el País Vasco y el conjunto de España y ha tratado de tranquilizar los ánimos aduciendo que ambos Gobiernos han sido “conscientes de dónde están los límites”.

En la defensa de la enmienda, el líder de Ciudadanos no ha querido discutir la foralidad ni la existencia del Concierto por estar en la Constitución y carecer de apoyo para poder cambiarlo, sino su método de cálculo, que ha considerado un problema: “El ‘cuponazo’ no es un cálculo técnico sino un amaño”. Rivera ha esgrimido que no garantiza la solidaridad e igualdad de los españoles, lo que ha considerado un fraude al artículo 138 de la Constitución. Asimismo, ha criticado la urgencia del Gobierno en aprobarlo cuando existen otras urgencias como la ley de financiación autonómica y lleva tres años de retraso.

Rivera ha censurado que el País Vasco, que es la segunda comunidad en renta per cápita, “sea receptora neta y no aporte”. “Está subvencionada en un 30% por el resto de españoles”, ha abreviado. Ha establecido comparaciones con la situación de otras comunidades como la valenciana y se ha posicionado frontalmente en contra de “amparar los amaños del Gobierno con los nacionalistas”. “El ‘cuponazo’ es darle dinero a quien debería aportar”.