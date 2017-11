Barcelona queda fuera de la lucha por la EMA en la primera votación

FOTO: Torre Agbar de Barcelona, una de las candidatas a albergar la Agencia Europea del Medicamento. / VÍDEO: Declaraciones de Dolors Montserrat, este lunes. Massimiliano Minocri / atlas

Milán y Ámsterdam se han disputado la sede de la EMA en la tercera y última votación, pero tras empatar ha votos se ha realizado un sorteo en el que la capital holandesa ha sido la elegida. Barcelona ha quedado fuera a las primeras de cambio, con solo 13 puntos, en quinto lugar. Solo el retorcido sistema de votación —varias rondas que resultan un cruce entre el concurso de Eurovisión, la fumata blanca del cónclave papal y la rifa de un club social, según dicen en Bruselas— le dejaba alguna opción residual, después de una campaña en la que se han involucrado todas las Administraciones (Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona) pero que se ha visto perjudicada con el formidable ruido generado por el procés.

La ministra Dolors Montserrat ha lamentado en Bruselas ese fiasco. "Quizás algunos no han remado a favor", ha criticado, para posteriormente atribuir sin contemplaciones ese quinto puesto a "otro de los daños directos del proceso independentista" y "la división" que ha provocado. A pesar del procés, España tampoco obtuvo hace unos meses la presidencia del Eurogrupo, y se quedó fuera del consejo del BCE en 2012, en medio de la crisis económica y de una notable pérdida de relevancia en la UE. La economía española se recupera y con la salida de la crisis ha vuelto también parte del peso político de la quinta economía de la Unión. Pero Madrid sostiene que el hecho de que España boxee por debajo de su peso en Bruselas no ha tenido impacto en esa votación: "No tiene nada que ver. Una situación en la que 2.500 empresas abandonan Cataluña no era la mejor para optar a una gran agencia como esta", ha replicado el secretario de Estado de Unión Europea, Jorge Toledo.

Los jefes de Estado y primeros ministros de la Unión aprovecharon el viernes la cumbre social de Gotemburgo (Suecia) para buscar los últimos apoyos. El presidente español, Mariano Rajoy, mantuvo varios contactos. Pero la propia delegación española era cualquier cosa menos optimista. La agencia radicada hasta ahora en Londres cuenta con un presupuesto de 340 millones de euros, cerca de un millar de trabajadores que atienden a más de millar y medio de empresas y 40.000 técnicos que anualmente acuden a plantear consultas o a presentar proyectos para su aprobación. Un negocio redondo para quien se lleve la sede.

La ministra Montserrat había dejado un mensaje rotundo a su llegada a Bruselas. "El independentismo no cree en este proyecto común con España y Europa", y así "no nos lo pone fácil" para buscar aliados. La ministra ha destacado los "obstáculos" de las últimas semanas, tras la declaración de independencia, pero ha asegurado que tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución "ha vuelto la legalidad y eso permite jugar hasta el final la partida por la EMA". La Moncloa destacaba que Barcelona "cumple todos los criterios técnicos" para adjudicarse la agencia. La alcaldesa de la capital catalana, Ada Colau, reconocía que la situación política "podría ser un obstáculo" para el triunfo de la candidatura, aunque consideraba que era la mejor propuesta.

Pero incluso España reconocía que había opciones mejor colocadas. La capital eslovaca, Bratislava, era la gran opción del Este, que se queja desde hace años de que la Unión no ha llevado hasta ese rincón de Europa ni una sola de sus sedes. Milán era, en Europa occidental, la gran candidata, tras un enorme esfuerzo diplomático del primer ministro Gentiloni, a escasos meses de unas elecciones en las que Italia —y la UE— se juega mucho. Ámsterdam, finalmente elegida, cumplía todos los requisitos, a pesar de algún hándicap: ya alberga agencias europeas, si bien de menor importancia. Y Copenhague salió algo magullada de un análisis técnico elaborado por la Comisión Europea, aunque ha superado la primera votación.

EUROVISIÓN, VERSIÓN BRUSELAS La elección de las sedes de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y de la Bancaria (EBA) se ha hecho por elección entre los Veintisiete (Reino Unido no participa). Cada votación se ha desarrollado en un máximo de tres rondas. En la primera, cada país podía dar tres, dos y un punto a tres candidatas según su orden de preferencia. Si una de ellas conseguía tres puntos de más de la mitad de países (14 Estados) sería la elegida. Si no, las tres que recibían el mayor número de votos pasaban a la siguiente ronda. En esta, cada país tenía solo un punto para su opción preferida y si alguna recibía 14 votos sería la ganadora, mientras que, en caso contrario, las dos mejor posicionadas pasaban a la tercera ronda. Si en la ronda final se daba un empate (lo que solo podría ocurrir si algún Estado se abstiene, ya que son impares, como ha ocurrido), la ganadora se elegía por sorteo, tal y como ha pasado.

“Barcelona ya no está en las quinielas, pero con ese sistema de voto cualquier cosa es posible”, admitían antes de la votación voces europeas. Fuentes diplomáticas reconocían que la cuestión de la inestabilidad política en Cataluña ha aparecido en las discusiones entre los Veintisiete, aunque el procés no apareció en el examen previo de Bruselas.

El voto es secreto y sujeto a todo tipo de negociaciones bajo cuerda. El procedimiento de elección convertía en impredecible el resultado y, como en Eurovisión, podría provocar la aparición de alianzas regionales, más aún cuando los países de la ex órbita soviética presionan desde hace una década para albergar alguna agencia. Junto con las ciudades citadas, competían también Atenas, Bonn, Bruselas, Bucarest, Helsinki, Lille (Francia), Oporto (Portugal), Sofía, Estocolmo, Viena y Varsovia. Dublín, Malta y Zagreb se han retirado en los últimos días.

Rajoy defendió el pasado viernes que Barcelona cumplían con todas las “razones técnicas” para llevarse la EMA. Pero el problema es que la decisión final es cualquier cosa menos técnica. “Los últimos acontecimientos, la inseguridad creada, las empresas que se van, la proclamación de república con vulneración del orden constitucional, no ayudan en absoluto a esa candidatura", advertía el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Sin el independentismo, Barcelona tendría muy fácil la EMA”, declaró a este diario la ministra Dolors Montserrat, que viene a admitir así el gran agujero de la candidatura.

Además de la EMA, hoy se decide también la sede de la EBA (Autoridad Bancaria Europea, con 160 funcionarios). España no ha presentado candidata, y las dos favoritas son Fráncfort y Dublín.