Miles de policías y guardias civiles llenan el centro de Madrid por la igualdad salarial con los Mossos

Jusapol, la asociación que aúna a policías y guardias civiles con una única reivindicación marcada en sus siglas (Justicia Salarial para los Policías) logró este sábado reunir a 75.000 agentes en el centro de Madrid, según los convocantes (30.000 según los datos oficiales), para pedir la equiparación de sueldos entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el resto de policías autonómicas y locales. Por segunda vez, la asociación que surgió poco antes del verano pasado desde un grupo de WhastApp de compañeros (Justicia salarial ya) en una comisaría de Palencia al que se fueron incorporando después guardias civiles, superó todas sus expectativas de convocatoria.

El pasado 6 de octubre ya se concentraron unos 8.000 frente a la sede del Partido Popular en Génova, con la misma reclamación histórica que acabe con los agravios comparativos entre unos y otros cuerpos de seguridad. Los policías y guardias civiles calculan que la diferencia salarial oscila entre los 400 y los 1.000 euros, dependiendo de las escalas y destinos, con respecto a otros cuerpos policiales como la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra, a pesar de que las Fuerzas de Seguridad del Estado asumen más competencias que las autonómicas.

Y contra todo pronóstico, el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido, anunciaba casi coincidiendo con el comienzo de la manifestación, que la cacareada "equiparación salarial" comenzará con los presupuestos de 2018. “Lo que piden nuestros policías y guardias civiles es una causa justa, porque, sencillamente, se lo merecen. Gracias a ellos, España es uno de los países más seguros del mundo”, eran las palabras de Zoido en la nota enviada por Interior.

La asociación, que ha sumado adeptos de manera exponencia en los últimos tiempos en detrimento de los sindicatos clásicos de la policía y que se nutre mayoritariamente de policías de la escala básica, ha sabido llevar al primer plano una reivindicación básica que por antigua había quedado un poco relegada entre muchas otras. Los sindicatos policiales clásicos, de hecho, se han desmarcado parcialmente de la organización de la protesta por discrepancias con los criterios fijados (supuestamente Jusapol vetó cualquier logotipo que no fuera el de la asociación). Mientras todas las asociaciones con representación en el Consejo de la Guardia Civil la han respaldado.

Su capacidad de convocatoria da muestras de la fortaleza con la que ha emergido, y la decisión de Zoido —que inicialmente siguió dando largas a la petición— de su calado. La reivindicación de equiparación salarial por parte de policías nacionales y guardias civiles tiene una antigüedad de casi 30 años y, por primera vez, va a ser reconocida por el Gobierno en los próximos Presupuestos Generales del Estado.

En este sentido, el ministro del Interior recuerda que, aunque el trabajo, dedicación y compromiso de los agentes son impagables y en muchas ocasiones difíciles de compensar económicamente, la voluntad del Gobierno es la de alcanzar una solución real y “remar juntos en una misma dirección”. Por ello, señala la nota, Zoido pide el apoyo de las fuerzas políticas para que aprueben los próximos Presupuestos Generales del año 2018, donde empezará a contemplarse esa equiparación salarial, “que merecen policías y guardias civiles y que también está demandando la sociedad española”.

La cita, comenzó a las 11.30 horas en la Puerta del Sol, ha reunido a unas 75.000 personas llegadas de todas partes España. El paso de la marcha ha estado marcado por un camión con el lema "Equiparación Ya" y tras él miles de agentes, que portaban banderas españolas, gritaban "justicia salarial". Tras el vehículo, una pancarta con el eslogan "Equiparación ya. Justicia salarial" encabezaba la manifestación, en la que se ha podido ver representantes de Ciudadanos y Unidos Podemos.

Al ritmo de tambores y silbatos, los policías y guardias civiles llegados a la capital española instaban al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a que abra la "hucha". David Gómez, uno de los portavoces de Jusapol, destacaba que, en sueldo bruto, un mosso d'Esquadra puede cobrar "como mínimo" 600 euros más que un policía nacional y un guardia civil. "Llevamos escuchando 26 años las mismas palabras. Queremos hechos. Queremos que se sienten en la mesa y que en los PGE de 2018 se contemple una partida que empiece a contribuir ya con la equiparación salarial", instaba, antes de conocer que el ministro ya había cedido.

Por parte de Ciudadanos, la marcha contó con el respaldo del secretario general y portavoz de Interior del grupo parlamentario, Miguel Gutiérrez, y la portavoz del partido el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, mientras que del lado de Unidos Podemos asistió el guardia civil y diputado por Cádiz, Juan Antonio Delgado.

Gutiérrez señaló que su partido no apoyará los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 si no existe una equiparación salarial entre policías nacionales y guardias civiles y el resto de policías autonómicas y locales, y más "concretamente con los Mossos d'Esquadra".

"Es de justicia. No podemos tener una policía pobre. No podemos tener la peor policía pagada de Europa, y, desde luego, no puede haber un incumplimiento permanente del Partido Popular con nuestra Policía Nacional y Guardia Civil", señaló.

Villacís, por su parte, se customizó una camiseta en la que podía leerse: "Equiparación salarial", e insistió en la misma idea: "Los PGE del próximo año estarán condicionados a que todos los cuerpos policiales de España ganen el mismo sueldo". "Pedimos algo más que promesas. Queremos partidas y números", remachó.

En la misma línea, Delgado urgió a acabar ya con esa "discriminación histórica" hacia policías y guardias civiles: "Vale ya de manipulaciones. Es fundamental que se ponga en marcha la equiparación salarial en tres años para estos trabajadores que han dado tanto por nuestro país".