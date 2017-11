Manifestaciones en varias ciudades de España para apoyar a la víctima de La Manada

Manifestaciones en apoyo a la víctima de La Manada. EL PAÍS

Cientos de personas se han manifestado este viernes en varias ciudades españolas -entre ellas Madrid, Sevilla, Barcelona y Valladolid- en apoyo a la víctima de la violación grupal denunciada durante los Sanfermines del año pasado y para protestar contra "los abusos patriarcales" que entienden se están produciendo en el juicio, que comenzó este lunes.

"Yo te creo", "No queremos ser valientes, queremos ser libres" o "No es no, lo otro es violación" son algunas de las consignas que se han escuchado durante las protestas, cuya convocatoria ha circulado a través de diferentes redes sociales.

"La macroencuesta de la Delegación de Gobierno sobre violencia de género eleva a 120.600 las agresiones sexuales a mujeres, lo que supone 330 al día, el 40% son casos de violación y el 60% otras formas de acoso sexual", ha afirmado una de las participantes en la marcha de Madrid durante la lectura del manifiesto. En la capital, los manifestantes han invadido tres carriles de la Gran Vía, que ha permanecido cortada al tráfico, en su trayecto hacia la plaza de Cibeles.

La protesta critica que el juicio por esta violación haya aceptado como prueba documental un informe sobre publicaciones de la denunciante en redes sociales elaborado por detectives privados. Esta prueba documental "fue aceptada en su día por el tribunal sentenciador, la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra", según la nota aclaratoria emitida este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que la prueba que el tribunal estimó este lunes a petición de un abogado de la defensa -día en que comenzó el juicio- fue "una fotografía reciente publicada por la denunciante en una de sus cuentas de las redes sociales".

La decisión no solo ha provocado una reacción en la calle. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, rompió este jueves una lanza a favor de la víctima de la violación múltiple. Sánchez dijo que está siguiendo con "extrema preocupación" y "creciente indignación" este proceso judicial que está motivando movilizaciones y protestas del movimiento feminista por la presunta cultura de tolerancia a la violación que, según su interpretación, se está manifestando con el juicio. “Respetando la independencia judicial, espero que efectivamente en este proceso, sobre todo y ante todo se respete y se confíe en la víctima, que es quien ha denunciado los hechos”, enfatizó Pedro Sánchez en Valladolid. Otros representantes políticos como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el eurodiputado Miguel Urbán han mostrado su apoyo a las marchas a través de sus cuentas de Twitter.

El juicio contra los cinco jóvenes acusados de agredir sexualmente de manera conjunta a una joven madrileña de 18 años comenzó este lunes en la Audiencia de Navarra. La fiscalía pide para cada uno 22 años de prisión, petición que las acusaciones populares elevan a 26 años de cárcel por cinco delitos continuados de agresión sexual, otro contra la intimidad y un tercero por robo con intimidación