“Sin el independentismo Barcelona tendría muy fácil la Agencia del Medicamento”

El lunes la UE decide cuál será la sede de la Agencia del Medicamento (EMA), que deja Londres por el Brexit. Y como en la elección de la sede de unos Juegos Olímpicos, la diplomacia y las negociaciones están a toda marcha. En el caso de España, para conseguir que sea elegida Barcelona. “Ya tenemos otros puntos”, dice la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, antes de empezar oficialmente la entrevista —ceñida solo a este asunto, según se ha acordado con su gabinete—. Móvil en mano, contesta un mensaje. “Es del presidente [ella no dice Mariano ni Rajoy], que está en Goteborg y ha conseguido los votos de otro país”, cuenta. “Luego llamaré al ministro para cerrarlo”.

Montserrat, catalana de San Sadurní, está convencida de que “la de Barcelona es la mejor candidatura técnicamente”. “Y no lo decimos nosotros; lo dicen los informes de la propia EMA y de la Comisión Europea. Hicieron un mapa con las 19 candidaturas indicando cuál cumplía los requisitos que se pedían y fue la única ciudad que los tenía todos”.

Pero la decisión de la futura sede no es solo política. Y ahí está el obstáculo de la situación catalana. “Si no fuera por el independentismo, Barcelona lo tendría muy fácil porque es la mejor”, dice contundente. “Nos hubiera sido más fácil tener más votos”. Y lo acompaña con un gesto que podría traducirse coloquialmente por “lo tendríamos chupado”. Pero los secesionistas “con la locura del último mes han comprometido un proyecto que es bueno para Barcelona, para España y para Europa. Estas cuatro semanas solo han puesto obstáculos en el camino”, afirma, y pone esta situación como el ejemplo del daño que pueden hacer en Europa “las ideas populistas, en lugar de las que buscan la unión”.

El lunes, a las 15.30, el Grupo de Asuntos Generales (GAG) de la Unión —“una especie de comisión de subsecretarios”, explica— hará la elección. Será en tres vueltas. En la primera, cada país otorga tres, dos y un puntos. De ahí saldrá una terna que se reducirá a dos para la votación definitiva. Montserrat es optimista. “Como hay 19 candidaturas, y cada uno va a darse los tres puntos, estamos trabajando en tener muchos doses”, dice. Y cuando se refiere a “estamos”, habla de su departamento, pero también de los de Exteriores, Economía, Presidencia y, también, la Casa del Rey. “Y otros apoyos, como el PSOE, que ha intervenido en países con Gobiernos o Parlamentos socialistas”, afirma.

Milán, el rival a batir Para la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, Milán es el rival a batir en la carrera por ser sede de la Agencia Europea del Medicamento. Y quienes han jugado más duro. “De ellos salió la filtración al Financia Times de que España estaba descartada”, afirma. “También es el único país que ha utilizado el problema catalán para desprestigiar nuestra candidatura”. Montserrat contrataca. Italia, la otra gran potencia del Sur de Europa, tiene tradicionalmente una importante presencia en instituciones internacionales —cita a Mariano Prodi, expresidente de la Comisión Europea; Mario Draghi, presidente del Banco Central Europea y Federica Mogherini, responsable de Asuntos Exteriores de la Unión—. Y, sobre todo, “ya recibió la última gran agencia europea, la de Seguridad Alimentaria [la EFSA], que se fue a Parma”. La ministra espera que esta última decisión, “con la que muchos en la UE no están muy contentos”, influya.

Sobre la situación política, lamenta que uno de los activos de la candidatura —“Europa valoraba mucho que fuera un proyecto de país, que estuvieran involucradas las tres Administraciones, el Ayuntamiento de Barcelona en Comú, la Generalitat de Junts pel Sí y el Gobierno central, del PP”— se haya perdido. “Mientras unos han comprometido el futuro, otros apostamos por la unidad y por ganar”, afirma.

Pero también cree que las medidas recientes del Ejecutivo, como la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la convocatoria de elecciones autonómicas el 21 de diciembre, son una baza a favor. “El mensaje para Europa es que el Gobierno está haciendo su trabajo y ha recuperado la normalidad”, afirma.

Si el lunes no se consigue la sede, “estaré muy triste, como ministra, catalana y española. Y se habrá visto el daño que hace cada día el independentismo a Cataluña, España y Europa”.