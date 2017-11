Puigdemont comparece ante el tribunal belga que decidirá sobre su entrega a España

Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers huidos con él a Bélgica acaban de concluir su comparecencia ante la justicia de este país. Los cinco estaban citados para este viernes en una audiencia que se celebra a puerta cerrada en la Cámara del Consejo, un tribunal de primera instancia de Bruselas. Su llegada ha sido discreta, lejos de las cámaras, y ni ellos ni sus abogados han hecho declaraciones. La sesión ha durado apenas una hora, según las fuentes consultadas. El juez que escucha su relato deberá decidir si concede o no el traslado reclamado por España, aunque resulta poco probable que esa decisión llegue hoy mismo.

Las defensas trataban de esgrimir la potencial violación de derechos fundamentales que pueden sufrir Puigdemont y los exconsellers si son trasladados a España. Se trata de un argumento difícil de defender en el marco de la UE. “No basta con decirlo. Los abogados tienen que demostrar que corren un riesgo real y la argumentación debe ser muy concreta porque entre países europeos hay presunción de respeto a los derechos humanos”, explica Anne Weyembergh, investigadora y experta en la euroorden del Instituto de Estudios Europeos, perteneciente a la Université Libre de Bruxelles.

La euroorden en Bélgica tiene una rendija legal a la que puede agarrarse el juez para denegar la entrega a España. El marco europeo que la ampara considera que uno de los motivos opcionales de rechazo es que, si el delito no forma parte de la lista de los 32 con entrega casi automática, las autoridades belgas puedan rechazar la entrega en caso de que la conducta perseguida por España no coincida exactamente con lo que marca la legislación belga. Este sería el caso de la sedición y la rebelión, contempladas de modo diferente en Bélgica.

Pero lo que era un motivo opcional en la legislación original europea se ha convertido en obligatorio en la traslación que ha hecho el legislador belga de ese marco. Es decir, si el delito no tiene correspondencia exacta en Bélgica, fuera de esa lista común, el juez está obligado a denegar la orden (en lugar de ser solo una opción).

Pese a todo, la experiencia apunta a que la judicatura belga no es más reacia a la euroorden que otras de su entorno. “En Bélgica las autoridades judiciales tienden a considerar más el principio de confianza mutua, especialmente si comparamos con países como Reino Unido e Irlanda. El control que ejercen los jueces belgas es menor”, explica la profesora Weyemgergh. No existen datos precisos sobre el porcentaje de órdenes que acaban atendiéndose en Bélgica. Las cifras de la Comisión Europea indican que en 2015 se emitieron 785 órdenes y se ejecutaron 131. Pero no aclara si todos los buscados fueron localizados por las autoridades belgas, por lo que el porcentaje del 17% puede resultar poco representativo.

Pocas horas antes de la comparecencia, el diputado belga Lorin Parys, de la N-VA, el partido nacionalista flamenco que da apoyo a los independentistas catalanes, ha compartido en Twitter una foto en la que se le ve cenando junto a Puigdemont y exmiembros del Govern con el siguiente mensaje: "Anoche [por el jueves] cenamos con unos amigos que vinieron de visita. Hoy estamos con ellos".