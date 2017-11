Condenado a 17 años de cárcel un cura de Badajoz por abusar de dos niños

La sentencia sostiene que Donoso, de 68 años, alojó en 2013 en su casa parroquial de Mengabril, de 500 habitantes, a un matrimonio rumano sin recursos. Un año después, el párroco “procedió a mantener relaciones sexuales” con un hijo de esta pareja. “Llegó a pasar la noche y a dormir en la misma cama con el menor”, recoge la resolución, que insiste en el "ánimo libidinoso" del pastor.

El fallo indica que los padres del niño, Florian Constantin y Doina Papan, “conocieron” y “consintieron” los abusos del párroco a su hijo. Y les condena a cuatro años de prisión y a cinco años de libertad vigilada.

El fallo fija una pena de cuatro años a los padres de uno de las víctimas por consentir el abuso

La sentencia señala que Donoso también abusó en 2014 de un segundo niño de 12 años. Se trata de un monaguillo que formó parte del grupo de jóvenes de catequesis. El menor sufría un trastorno de aprendizaje y de déficit de atención.

“Se lo llevo a uno de los dormitorios de la casa parroquial de Mengabril, se acostó en una cama con él, y le pidió que le realizará una felación, cosa que el menor hizo”, recoge la sentencia.

La resolución considera también probado que Donoso vulneró una orden de alejamiento y comunicación que el juez le impuso tras ser arrestado, en enero de 2015. Lo hizo al enviar al niño los siguientes mensajes de WhatsApp: “Si vas a ver esta tarde a don Enrique, te dará 10 euros, ya se lo he dicho yo” y “no has abierto los mensajes que te he mandado de voz. Un gran beso y abrazo”.

“Te quiero mucho. Esta noche hablamos. Perdóname”

El cura también remitió a este menor los siguientes mensajes pese a tenerlo prohibido por el juez: “Te quiero mucho, quiero que seas bueno, que te portes bien, por favor, para que te hagas un hombre y tengas trabajo y casa. Adiós,”; “Yo no sabía poner WhatsApp pero he aprendido a ponerlo por ti, para que veas lo que te quiero”; “Te quiero mucho. Esta noche hablamos. Perdóname”.

La sentencia condena a 24 meses de multa a Donoso por quebrantar esta orden de alejamiento. Y obliga al cura al pago de 60.000 euros a los dos niños como responsabilidad civil.

Las pesquisas sobre los abusos sexuales de Donoso arrancaron en 2014 cuando el Ayuntamiento de Mengabril recibió una denuncia sobre la actividad delictiva del cura. Los servicios sociales del Consistorio elaboraron entonces un informe que remitieron al Defensor del Menor de la Junta de Extremadura. Y advirtieron a la Guardia Civil de los movimientos de este clérigo que aterrizó en el pueblo en 2011.

El confidente anónimo, que coincidió con Donoso en 1981 en el Seminario Metropolitano de San Atón de Badajoz, advirtió al Ayuntamiento. “Tened cuidado. A mí me puso la mano en la entrepierna. Y, cuando se la retiré, comenzó a maltratarme”.

Antes de aterrizar en Mengabril, José Donoso Fernández (Don Benito, Badajoz, 1948) trabajó como formador del Seminario Menor de San Antón de Badajoz y ejerció como profesor de Geografía, Historia y Arte en los Institutos de Educación Secundaria (IES) Castelar (Badajoz), Santiago Apóstol (Almendralejo) y Albárregas (Mérida).

El cura se hizo célebre en Mengabril por decirle a los jóvenes frases como “tened cuidado, las mujeres son muy putas” o "las mujeres se casan por dinero".