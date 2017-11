El PSOE descarta un acuerdo con ERC y Puigdemont en Cataluña tras el 21-D

Rivera arremete contra Iceta: "No me fío de él"

J. J. GÁLVEZ

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha cargado este martes duramente contra el líder del PSC, Miquel Iceta, pese a que este ha descartado horas antes cualquier pacto con Oriol Junqueras y Carles Puigdemont: "El problema de Iceta es que cada día va diciendo una cosa para contentar a todo el mundo. De Iceta solo conozco una cosa en su trayectoria: que es el fontanero de dos tripartitos. Y donde caben dos, caben tres. No me fío de Iceta". Unas palabras que ha pronunciado antes de interpelar directamente a Pedro Sánchez para ofrecerle un acuerdo de Gobierno transversal en Cataluña: "Le pido a Sánchez que no se equivoque. Que en vez de aliarse con los separatistas, se alíe con los constitucionalistas".