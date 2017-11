Alcàsser: un pueblo estigmatizado por un crimen macabro

M. J. SERRA

El periodista y escritor Joan M. Oleaque, es de Catarroja y conocía a Antonio Anglés. En su libro Desde la tiniebla. Un descenso al caso Alcàsser expone y critica la “carnaza” mediática en la que se convirtió el trágico suceso para captar audiencia. Para Oleaque, el crimen de las niñas de Alcàsser marca un punto de inflexión en el periodismo español. “El tono humano que se pretendió aplicar derivó en una cobertura sensacionalista con técnicas de ficción y de reality show. Hasta que se descubrieron los cuerpos fue como una película de intriga, y, también, de solidaridad. Pero se convirtió en una película de terror amplificada al máximo nivel. Ese cambio brutal fue muy fuerte”. Oleaque considera que la distinción entre un momento informativo y el siguiente no se hizo. “El tono humano o pretendidamente humano no se aplicó y provocó una historia espeluznante. Un desastre que se prolongó durante muchos años”. Para el escritor no hay duda. Fue el despertar del sensacionalismo moderno.