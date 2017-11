FOTO Y VÍDEO: Carme Forcadell, a su llegada al Tribunal Supremo. ULY MARTÍN / ATLAS

No le convenía a Mariano Rajoy que Junqueras fuera a prisión ni le convenía la desmesura verbal del fiscal general de Estado. No le convenía que Ignacio González saliera ahora de Soto del Real en el imaginario de un intercambio de reclusos. No le convenía la ortodoxia de la jueza Lamela en la aplicación de las medidas cautelares: la imagen del Govern entre rejas aportaba al relato victimista un fabuloso argumento electoral. Y no le convenía a Rajoy que la Fiscalía Anticorrupción concluyera que el PP funcionaba al compás de la Gürtel como una organización criminal.

Todas estas razones desnaturalizan el papel inductor que el movimiento indepe y la subversión de Pablo Iglesias atribuyen a Mariano Rajoy en la gran conspiración de la justicia. Si el presidente del Gobierno tuviera a sus órdenes a los fiscales y a los jueces, el desfile o la coreografía no se habría resuelto de manera tan contraproducente a sus propios intereses. Ni habría invocado Rajoy el papel providencial del Supremo. Invocar no quiere decir que haya pretendido condicionarlo. Quiere decir que las eventuales diferencias de criterio entre la jueza Lamela (Audiencia Nacional) y el juez Llarena (Tribunal Supremo) respecto a la idoneidad de las medidas preventivas predispondría la excarcelación de los mártires y aliviaría el escenario político en sus extremos más teatrales. Sí le conviene a Rajoy que Carme Forcadell duerma en casa. Y que pronto lo haga Junqueras, pero la conveniencia no implica que el jefe del Gobierno haya amañado el segundo escenario después de habérsele frustrado el primero. O que el juez Llarena acaso haya sido más sensible a las sugerencias políticas, en la inercia de un escenario electoral más aseado y despejado.

Lamela y Llarena discrepan entre sí tanto como históricamente lo han hecho sus respectivos tribunales -Audiencia Nacional, Tribunal Supremo-, aunque se antoja muy tentador y conspiranoico subordinar la enjundia y los matices del debate jurídico al brochazo del oportunismo político. Nada más tentador en la crónica indepe que propagar la maniobra voraz de Rajoy llamando al móvil de Llarena y conminándole a plegarse al interés último del Estado.

Existen razones para desconfiar de la plena y pura separación de poderes. Falta transparencia y ortodoxia en las relaciones de la Justicia y el poder político. Hay injerencias. Las seguirá habiendo, pero la dimensión jurídica y judicial en la que se ha sustanciado el desafío independentista ha preservado la memoria y el honor de Montesquieu.

El crimen contra el evangelista francés se ha cometido en Cataluña. Ha sido profanado en la Ley de Transitoriedad Jurídica. Y nadie le ha clavado más estiletes que Carme Forcadell, cuyas responsabilidades de presidenta del Parlament no le impedían acudir a las reuniones del Govern ni liderar el asedio de las masas al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La Injusticia guiando al pueblo, en la parodia del cuadro (libertario) de Delacroix.