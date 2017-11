Cientos de cartas y ropa carcelaria para Junqueras

El servicio de Correos tiene desde los últimos días trabajo extra en tres cárceles madrileñas. Se trata de las situadas en las localidades de Estremera, Alcalá de Henares y Soto del Real, donde permanecen ingresados ocho exconsejeros del Govern, con Oriol Junqueras a la cabeza, y los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Cada día llegan a estos centros penitenciarios cientos de cartas y postales que tienen como destinatarios algunos de los diez dirigentes independentistas encarcelados, según confirman diversas fuentes penitenciarias. La mayoría vienen de Cataluña -donde las organizaciones independentistas promueven campañas para que se les envíen-, pero también las hay de otros rincones de España e, incluso, del extranjero. Todas se les entregan, salvo las que no llevan remitente en aplicación de protocolo de seguridad, señalan fuentes del Ministerio del Interior.

Una avalancha de misivas que ha servido para que Junqueras llene gran parte de la jornada escribiendo para responderlas. Sin embargo, a Jordi Sánchez, recluido en la cárcel de Soto del Real, le ha provocado ya problemas. Hace unos días un funcionario le abrió un parte -el primero que recibe desde que fue encarcelado el pasado 16 de octubre- tras salir de una comunicación con su abogado con un paquete con una treintena de cartas que le había entregado el letrado y que no habían pasado los controles de seguridad. Fuentes penitenciarias aseguran que posiblemente el presidente de la ANC será sancionado con algún día sin salida al patio.

Junto a la llegada masiva de cartas para los consejeros el otro detalle que ha llamado la atención entre los presos independentistas es la ropa que usa el exvicepresidente de la Generalitat. Junqueras, como el resto de los encarcelados el pasado 2 de noviembre, llegó a prisión con la ropa con la que había acudido a la Audiencia Nacional esa mañana a declarar. Desde entonces, a sus compañeros les han hecho su familia llegar camisetas y pantalones, mientras que el que fuera número dos del Govern ha optado por aceptar la ropa que ofrece Instituciones Penitenciarias a todos los reclusos. Ya el primer día le entregaron calzado deportivo para sustituir los zapatos que llevaba. Desde entonces, en dos ocasiones le han entregado vestimenta para que pueda cambiarse.

Hasta ahora, Junqueras también es el único que no ha recibido visitas de familiares. Sus cinco compañeros de Estremera 'comunicaron' los pasados sábado y domingo con personas de su entorno. "Hay presos que prefieren que sus familias no acudan a la cárcel para evitarles el trance de pasar los controles y verlos tras una mampara", señalan fuentes penitenciarias, que recuerdan que esa fue la actitud, por ejemplo, del banquero Mario Conde en su día. Junqueras tampoco ha recibido ningún paquete en estos primeros días, destacan las mismas fuentes. Estas insisten en que el comportamiento de todos es "ejemplar" y, salvo Jordi Sánchez, no han tenido ningún incidente con el resto de los reclusos.

A este lo recibieron en la cárcel de Soto del Real algunos presos con "vivas a España", lo que provocó una primera protesta por su parte. Hace unos días ha vuelto a quejarse de modo verbal a un educador de la prisión por la actitud que mantiene con él otro interno. En concreto, un recluso por agresión sexual que cuando se lo cruza en las galerías o en el patio suele lanzar comentarios sobre Cataluña del tipo: "Eso lo arreglaba yo mandando allí la legión". La dirección del centro ya tuvo que cambiar a Sánchez de compañero de celda después de que el anterior -un empresario asturiano condenado por estafa- pidiera ir a otra para evitar que su nombre siguiera apareciendo en los medios de comunicación.