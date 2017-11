Estados Unidos acusa a un español de una estafa piramidal de 20 millones

Entrevista grabada a principios de 2016. EL PAÍS VÍDEO

La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, en sus siglas en inglés) ha presentado una querella en los tribunales de Florida contra el ciudadano español Pedro Fort como responsable de una gigantesca trama piramidal en Internet que ha estafado 20 millones de euros a 150.000 personas.

La trama, destapada por EL PAÍS en mayo de 2016 y compuesta por tres esquemas piramidales —el más conocido de los cuales era Fort Ad Pays—, ofrecía rentabilidades de hasta el 120% en solo dos meses (el 2% diario) a través de la venta de paquetes de anuncios publicitarios. Los inversores solo tenían que ver cuatro anuncios al día para obtener lo que la SEC califica de “rentabilidades muy alejadas de la realidad”, aunque si pagaban por el llamado “paquete vacacional” ni siquiera tenían que cumplir este requisito.

Los datos de tráfico de la web de Fort Ad Pays revelan que España es el país con más afectados por la estafa, seguido de otros como Francia, Colombia, Venezuela y México. La SEC se considera competente para investigar el caso porque varias empresas de la trama —Fort llegó a constituir una docena en cinco países— tenían su sede en Florida y entre los afectados hay miles de estadounidenses.

La SEC considera que el negocio era un “fraude basado en un esquema Ponzi [piramidal]”. El dinero utilizado para pagar las rentabilidades prometidas “procedía en un 99% de las aportaciones de los nuevos socios”, por lo que el sistema creció hasta que fue incapaz de seguir atendiendo a sus compromisos.

La querella de la SEC, a la que ha tenido acceso este diario, revela que Fort logró atraer entre julio de 2014 y febrero de 2016 más de 32,7 millones de euros a través de las páginas web Fort Ad Pays, The Business Shop y MLM Shop. De ellos, apenas devolvió a los inversores 12,7 millones.

Entre julio de 2015 y enero de 2016, destaca la SEC, Fort “transfirió millones de dólares” a paraísos fiscales como Dominica. Poco después, las empresas de la trama empezaron a tener problemas para pagar a los inversores e impusieron un corralito que aún perdura.

Casa comprada por Pedro Fort en Miami.

Las investigaciones de la SEC revelan que Fort desvió “para usos personales” más de 3,7 millones de euros. De ellos, 1,1 millones los destinó a la compra de una casa en Miami, un millón lo remitió a otra compañía bajo su control, 635.000 euros los gastó en jets privados, 346.000 en joyerías (presumiblemente para la compra de oro), 67.000 en coches y 9.000 en gastos de cirugía estética, entre otras partidas.

El paraíso fiscal de Dominica (una pequeña isla del Caribe) ocupaba un lugar clave en la trama fraudulenta tejida por Fort. Allí abrió en 2015 un banco offshore para el que las autoridades locales exigen un capital mínimo de un millón de dólares. Y allí, destaca la SEC, remitió “en marzo de 2017 el dinero obtenido por la venta de su casa en Miami a través de cuentas del National Bank of Dominica y el Royal Bank of Canada in Dominica”.

La SEC, que pide que el caso sea sometido a un juicio con jurado, considera que Fort violó casi una decena de leyes federales al hacer pasar como contratos para comprar “paquetes publicitarios” y “planes garantizados” lo que en realidad eran “inversiones en valores no registradas” ante las autoridades federales. Lo hizo, además, presentando como “legítimos negocios que eran ficticios”, utilizando “falsedades” y ocultando que buena parte del dinero de los inversores “sería destinado a gastos personales”.

El juez del caso ha accedido a la petición de la SEC de adoptar medidas cautelares, como la congelación los activos de Fort y sus empresas en territorio estadounidense. La SEC también ha solicitado la repatriación a los Estados Unidos de los fondos enviados desde ese país a paraísos fiscales.

EL PAÍS destapó en mayo de 2016 que la empresa Fort Ad Pays había impuesto un corralito que había afectado a más de 40.000 inversores. Poco después publicó que Fort había destinado 1,1 millones de la trama a comprarse una casa de lujo en Miami. Y un mes más tarde reveló que el ahora acusado por las autoridades de Estados Unidos había huido de España en 2006 con destino a Colombia tras cometer varios fraudes en Tarragona.

Investigacion@elpais.es