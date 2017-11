Charles Michel: “Puigdemont debe responder de sus actos”

El primer ministro Charles Michel durante un momento del debate. ERIC VIDAL (REUTERS) / epv

La crisis catalana adquiere rango de problema interno belga. Si tras la llegada de Carles Puigdemont a Bruselas quedaba alguna duda de sus posibles efectos para la estabilidad del ejecutivo, este miércoles se han disipado. La comisión de interior del Parlamento federal ha discutido la posición que debe tomar el Gobierno ante la cuestión. En un tono emocional, con continuas referencias a la violencia policial del 1-O, el primer ministro Charles Michel, el único mandatario europeo que no cerró filas con Mariano Rajoy tras el referéndum, ha afrontado un formidable bombardeo de preguntas que le pedían precisamente lo que ha querido evitar desde el principio: tomar partido entre independentismo y unidad de España, entre Puigdemont y Rajoy, entre condenar los encarcelamientos o respetar la legalidad.

El primer ministro ha salido del paso recordando que la llegada de Puigdemont a Bélgica es la de un ciudadano comunitario más que utiliza la libre circulación con los mismos derechos y deberes que el resto, también en lo que respecta a sus obligaciones frente a la justicia: "Puigdemont es un ciudadano europeo que debe responder de sus actos como cualquier otro. Sin privilegios ni como un 'subciudadano'".

Michel quiso pasar la pelota a las instituciones europeas citando las palabras de Puigdemont, en las que señalaba que el motivo de haber elegido Bruselas era su condición de corazón de Europa y no el aliento de sus aliados nacionalistas flamencos de la N-VA. Pero no todos en la cámara compartían su visión. Los socialistas valones se erigieron como la fuerza más crítica con el independentismo. "Es una crisis belga porque no ha condenado el referéndum inconstitucional y porque ha llamado a sus ministros a la discreción pero no le han hecho caso. La N-VA tiene el megáfono y eso convierte a Bélgica en rehén del separatismo", ha reprochado la diputada socialista de origen asturiano Julie Fernández.

La cabeza del Gobierno belga se ha mostrado hasta ahora incapaz de evitar las salidas de tono de los miembros de su gabinete. "Como entrenador del equipo ha perdido el control sobre sus jugadores", ha espetado un parlamentario ante las repetidas críticas de miembros del Gobierno a España en las últimas semanas. Las diatribas han llegado desde múltiples frentes. Jan Jambon, nacionalista flamenco, ministro de Interior: "España ha ido demasiado lejos. En Cataluña solo aplicaron el mandato de sus electores". Theo Francken, del mismo partido, titular de Inmigración: "Los catalanes que se sienten políticamente amenazados pueden solicitar asilo en Bélgica". También ha habido mensajes (minoritarios) menos amables con la huida de Puigdemont. Kris Peeters, democristiano flamenco, viceprimer ministro: "Cuando alguien llama a la independencia, debería quedarse con su pueblo".

Comparto con @CharlesMichel, mi único interlocutor en Bélgica: respeto al E.de Derecho y a la independencia de jueces belgas y españoles. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 8 de noviembre de 2017

En medio de ese intercambio de recados públicos, Michel ha negado la mayor. "Hay una crisis política en España y no en Bélgica". Ha situado a España y no a los líderes independentistas como único interlocutor válido. Y ha reiterado su llamada al diálogo para resolver la crisis catalana. Michel, liberal francófono, habla desde una posición compleja, entre la espada y la pared. Quiere ahuyentar un renacimiento de los fantasmas independentistas en Bélgica sin disgustar a sus socios nacionalistas, y a la vez trata de esquivar la crisis diplomática con España, bordeada ya en varias ocasiones desde el referéndum.

Cataluña eleva el tono de las pasiones en Bélgica hasta el punto de que durante el debate se rescató del baúl de la historia el oscuro pasado colaboracionista con los nazis de un sector del nacionalismo flamenco, o los tiempos en que el presidente de la N-VA, Bart de Wever, el gran aliado de Puigdemont, estrechaba la mano del ultraderechista Jean-Marie Le Pen. Algunos miembros de la formación flamenca fueron jaleados este martes en el acto de Puigdemont con 200 alcaldes en Bruselas.

La oposición también criticó las contradicciones del responsable de Inmigración, Theo Francken, duro frente a los inmigrantes y refugiados, receptivo con Puigdemont. "Para tener asilo en Bélgica es más fácil venir de Cataluña que de Irak o Darfur", le ha reprobado el ecologista Benoit Hellings. El diputado fue uno de los más irónicos. "Han dado un empujón al turismo en Bruselas, sobre todo ayer. Gracias por eso", dijo en referencia al aterrizaje de casi 200 alcaldes en la capital belga para arropar a Puigdemont.