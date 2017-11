Aznar: “En Cataluña ha faltado política y se ha dejado un margen enorme a los secesionistas”

El expresidente José María Aznar, que también lo fue del PP, ha negado conocer la existencia de una caja b en su partido, cuestión que se investiga en el juicio del caso Gürtel. La fiscal de esa causa ve "abrumadoramente acreditada" la existencia de esa doble contabilidad.

"Respeto mucho lo que diga el fiscal, pero yo no conocí eso", ha afirmado Aznar. "No me puedo sentir indiferente. Comprendo que haya muchísimas personas que estén profundamente irritadas, profundamente molestas y que a lo mejor no perdonen eso. Pero la justicia está actuando", ha continuado. "Me causa siempre mucha perplejidad, y mucho dolor, pensar que hay personas que uno ha conocido y que están inmersas en estas cuestiones", ha dicho. "No siento responsabilidad [in vigilando, por su condición de presidente del partido durante esa época], pero indiferencia tampoco", ha seguido. "La gestión ordinaria de esas cosas, yo no me ocupaba, no era mi responsabilidad", ha añadido, negando cualquier relación con Francisco Correa, el presunto muñidor de la trama, que acudió a la boda de su hija. "Difícilmente conocí a Correa. Probablemente nos hayamos saludado alguna vez, pero poco más. No he confiado en esa persona porque no he tenido relación con esa persona. No soy responsable de lo que esas personas hayan podido hacer".

¿Y Rodrigo Rato?, se le ha preguntado sobre su exvicepresidente y exministro, luego presidente de Bankia, acusado en distintas causas. "Fue un político formidable", ha contestado. "A lo mejor se equivocó él en otras decisiones, pero yo no me equivoqué por hacerle vicepresidente y ministro".

En un tono distinto ha respondido Aznar cuando se le han mencionado los casos de expolíticos del PP como Jaume Matas o Ignacio González. "Lo siento", ha dicho el expresidente. "Lo siento mucho por ellas y por el daño que hayan podido causar. No me siento indiferente".