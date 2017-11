El PSOE apoya una propuesta de ERC para reprobar a Dastis

El pleno del Congreso ha aprobado a última hora del martes, por sorpresa y gracias al voto a favor del PSOE, una propuesta de ERC para reprobar al ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, por "mentir pública y deliberadamente" sobre la "no enseñanza del castellano en la escuela pública catalana" en recientes declaraciones y entrevistas en el extranjero. Para ello ha contado con el apoyo de los socialistas, Unidos Podemos, En Comú, ERC, PDeCAT, Compromís y Bildu, mientras que el PNV se ha abstenido. Solo PP y Ciudadanos han votado en contra. Un segundo punto de la moción, también aprobado, expresa el apoyo del Congreso al modelo de la escuela catalana y a la inmersión lingüística. En cambio, el tercero, que exigía el cese inmediato de Dastis, no ha superado la mayoría, porque no ha obtenido el respaldo de los socialistas.

El voto del PSOE ha sido llamativo porque en la defensa de posiciones del debate no había evidenciado claramente que votaría a favor. Es más, su representante, Manuel Cruz, se mostró crítico con los planteamientos de ERC, a quien acusó de pretender "extraer rédito político de la educación" y aprovechar para ello "unas declaraciones desafortunadas" de Dastis "para un propósito tan desatadamente oportunista". "¿Es que acaso hay alguien que se haya esforzado más que ustedes en hacer saltar la educación por los aires?", les ha preguntado. Sin embargo al final apoyaron la moción.

Fuentes del PSOE han explicado que la crítica a ERC era hacia la forma de abordar la cuestión, por el recurso continuo a la reprobación. En cuanto al fondo, precisan que en la crisis catalana están al lado del Estado, no del Gobierno, y otra cosa es la gestión del Ejecutivo y la posición crítica que siempre van a mantener hacia ella. En ese sentido sostienen que las declaraciones de Dastis son "una metedura de pata". Meritxell Batet, secretaria general adjunta del grupo socialista, lanzó un tuit a los pocos minutos dando la noticia de la reprobación de Dastis "por mentir deliberadamente", al tiempo que el PSC lanzaba en su cuenta el mensaje del segundo punto de la moción, de apoyo a la inmersión lingüística "que ha dado tan buenos resultados en Cataluña".

Es la segunda vez en 15 días que el titular de Exteriores recibe una reprobación de la Cámara baja, tras la que encajó el pasado 25 de octubre, junto al ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, por haber incumplido las cuotas de acogida de refugiados pactadas con la Unión Europea. En esta ocasión Dastis ha realizado varias declaraciones en el último mes sobre la escuela catalana en el extranjero, acerca de la "discriminación" que sufriría el castellano en las aulas. Arrancaron con una entrevista en la cadena francesa CNEWS, el pasado 14 de octubre, en la que aseguraba que no se enseñaba español y "los que quieren hablar castellano se encuentran con dificultades". Días después reiteró sus afirmaciones al llegar al Consejo de Asuntos Exteriores europeos: “Sólo hay que ver la situación real y el número de horas que se hacen de enseñanza del castellano" y cuál es, en referencia al catalán, la mejor “tratada, privilegiada y menos discriminada”. “Claro que me reafirmo”, concluyó.