La izquierda revisa su vieja relación con el nacionalismo

No es solo un debate teórico. La crisis catalana debe servir también para que los progresistas se atrevan a discutir el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas, defiende el exministro Ramón Jáuregui. “Procede discutir si tenemos que balancear un poco el sistema competencial para recuperar para el Estado algunos poderes. Nuestra propuesta federalista también tiene que incluir esto, ¡pero no lo decimos! ¡No nos atrevemos! ¿Cómo le vas a decir a nacionalistas vascos y catalanes que una reforma estatutaria puede implicar tener menos competencias o aumentar los poderes del Estado? Pues habría que poderlo decir, y la izquierda tiene que estar ahí”. Y pone un ejemplo: “La izquierda debería de considerar el argumento de que la educación ha podido ser un instrumento de adoctrinamiento nacionalista, porque muy probablemente ha sido así”. No se trata de recuperar la educación para el Estado, dice el eurodiputado socialista, pero sí de “armonizar algunos elementos del currículo educativo”.

El debate, en todo caso, seguirá abriendo tensiones, como evidencia la diferente sensibilidad entre los socialistas catalanes. “Ya sé que ahora está muy de moda esto de decir que no les podemos bailar el agua [a los nacionalistas], pero a mí me parece que nos ha ido a todos mejor cuando hemos pactado democráticamente”, discrepa la exdiputada del PSC Rocío Martínez-Sampere. “Encontrando formas de avanzar juntos pese a nuestras diferencias, manteniendo equilibrios inestables y en cierto modo contradictorios: ni la igualdad es igualación, ni el derecho a la diferencia implica necesariamente diferencia de derechos”, razona Martínez-Sampere.