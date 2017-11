Cataluña lidera el “poder blando” de España en el mundo

Cataluña es la comunidad autónoma que lidera el “poder blando” de España en el exterior; es decir, la que más aporta a la proyección española en el extranjero en campos tales como la inmigración, el turismo, la ciencia, los deportes o la información.

Así lo asegura el informe “España en el mundo”, elaborado por el Real Instituto Elcano a partir del análisis de los datos de su índice de presencia global de 2017. Este índice evalúa desde 2011 la presencia exterior de 100 países en base a 16 variables. El 40% del peso global de un país se mide por su poder económico (exportaciones e inversiones), el 20% por el militar (despliegue de tropas y equipamiento) y el 40% por el "blando” (cultura, ayuda al desarrollo, etc).

El último estudio del Instituto Elcano, el más prestigioso centro español de análisis y pensamiento, sitúa a España en el puesto número 12 del ránking, el mismo que el año pasado, cuando perdió una posición en favor de Corea del Sur, pero casi el 60% de esta presencia corresponde a solo tres comunidades autónomas: Madrid, Cataluña y Andalucía. La capital de España es la que más aporta, el 29,1% del total, pero retrocede 5,7 puntos desde 2010 como consecuencia de la crisis: mientras que Cataluña sube 1,3 puntos y se sitúa en el 19,6%, ligeramente por encima de su aportación al PIB nacional (19%). Andalucía avanza también 1,5 puntos, hasta el 10,1%, todavía por debajo de su contribución al PIB.

Mientras que Cataluña destaca por su liderazgo en la “dimensión blanda” de la proyección exterior de España, Madrid lo hace en la económica y militar, aunque el informe admite que el peso de la capital de España puede estar sobredimensionado por la centralización del gasto público del Estado.

Los investigadores autores del estudio (Iliana Olivié, Manuel Gracia y María Dolores Gomáriz) no quieren vaticinar cómo afectará la actual crisis catalana a la presencia exterior de España, alegando que los datos recogidos en el índice reflejan tendencias a largo plazo y no sucesos coyunturales. Sí admiten que la caída de las reservas de turismo o el cambio de la sede fiscal de empresas reducirá previsiblemente la proyección exterior de Cataluña, mientras que la proliferación de noticias sobre el conflicto secesionista en la prensa internacional puede paradójicamente aumentarla. Y es que el índice es cuantitativo: mide el peso exterior de un país, pero no dice si su imagen es buena o mala.

Un aspecto particularmente interesante del estudio es cómo se distribuye geográficamente el peso internacional de España. Más del 60% de su presencia total está en Europa, mientras que solo el 13,6% se da en América Latina, prácticamente la misma proporción que en el Reino Unido (13,5%), primer país del mundo con gran diferencia sobre el segundo (Francia, 7,5%). Un aspecto a tener en cuenta a la hora de negociar el Brexit.