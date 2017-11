EL PAÍS alcanza los 100 millones de navegadores únicos

El diario más seguido en español en el mundo ha alcanzado los 100 millones de lectores mensuales. Esa es la cifra de navegadores únicos que ha alcanzado EL PAÍS. Exactamente 100,3 millones es el récord absoluto marcado por este diario en octubre, según datos internos. De esa cifra, la mitad de usuarios llega desde fuera de España, especialmente desde Latinoamérica. EL PAÍS entra con este dato en el top mundial de los 10 medios más leídos del mundo, que encabeza el chino Xinhua y en el que figuran The New York Times (2º) y The Washington Post (6º).

En espacio de tres años, EL PAÍS ha triplicado su audiencia digital, logrando el liderazgo informativo en España. Lo consigue tras una profunda transformación que le consolida como la cabecera de referencia de la información en español en el mundo. Infografías, programas de televisión y una gran oferta de artículos de opinión y análisis han permitido a los lectores de este diario abordar, entre otras cosas, la crisis catalana, desde muchos ángulos.

En este éxito ha sido clave la información elaborada por los periodistas de EL PAÍS, adaptada ahora a los formatos y los ritmos del producto digital: desde la sección de última hora, encargada de registrar, comprobar y redactar las noticias mientras se suceden a las grandes coberturas en tiempo real, los denominados “directos”, que requieren el concurso de un equipo entero de periodistas, tanto en la calle como en la redacción. A eso hay que añadir la repercusión en ascenso de reportajes, piezas de investigación o artículos en exclusiva, que, con el concurso de las redes sociales, se convierten en piezas virales.

También ha sido crucial en este crecimiento la apuesta del diario por blogs desde los que aborda la actualidad con una perspectiva desenfadada y fácilmente distribuible en redes sociales, como Mundo Global o Diario de España.

Ranking mundial de medios 1. xinhuanet.com 2. nytimes.com 3. people.com.cn 4. theguardian.com 5. dailymail.co.uk 6. washingtonpost.com 7. telegraph.co.uk 8. express.co.uk 9.independent.co.uk 10. elpais.com Fuente: Ranking elaborado internamente a partir de datos de comScore.

Otro de los puntales del crecimiento ha sido la sección de vídeo. El pasado 1 de octubre, EL PAÍS Vídeo, el brazo televisivo de este diario, siguió pormenorizadamente la jornada de votación en Cataluña con un programa en directo desde la Sagrada Familia, dirigido por Carlos de Vega —subdirector de Vídeo y Fotografía de EL PAÍS— y que supuso el retorno de Marta Fernández como presentadora. Entre los vídeos más seguidos se encuentra La voz de Iñaki, una sección en la que el periodista Iñaki Gabilondo dedica unos minutos a opinar sobre la actualidad. Participan en los espacios de vídeo firmas destacadas del diario como Juan Cruz y José Ignacio Torreblanca.

“Una de las claves del crecimiento del vídeo es la distribución multiplataforma. EL PAÍS no solo se ve en la web, sino también en todas las redes sociales, lo que nos acerca a otro tipo de audiencias”, asegura De Vega, que destaca también la importancia de plataformas tecnológicas como Youtube: “La transformación digital de este año ha aportado una gran novedad para nosotros con la incorporación del player de Youtube. Nuestros vídeos se ven mucho mejor, en todas las calidades”.

Otra de las causas del éxito de audiencias de octubre ha sido los artículos de opinión, cuya lectura ha experimentado un crecimiento superior al del resto de secciones. El incremento de navegadores únicos de opinión es de 200% en un año. De entre las 10 informaciones más leídas durante el mes de octubre, siete son editoriales y artículos de opinión. La sección recibe casi la mitad de sus lectores de fuera de España, con especial impacto de las tribunas y columnas de Mario Vargas Llosa, Moisés Naím y Antonio Navalón.

EL PAÍS América, elaborado desde Ciudad de México y dirigido por Luis Prados, también ha alcanzado cifras récord, contribuyendo así a los datos globales. En México, por tercer mes consecutivo, se ha superado el techo de lectores. El crecimiento desde EE UU también ha sido significativo: el mes pasado alcanzó 3,9 millones de navegadores únicos, el 117% más que en octubre de 2016.

Es destacable también el progreso de EL PAÍS en Brasil, donde opera un sitio web en portugués. En sus cuatro años de existencia, EL PAÍS Brasil, que coordina Xosé Hermida desde São Paulo, se ha convertido en una referencia periodística en el gigante sudamericano. Según los últimos datos disponibles de ComScore, EL PAÍS está entre los seis diarios más leídos de ese país.

Buscadores y redes

Las redes sociales también alcanzaron una cifra histórica durante el mes pasado. EL PAÍS acumula 20 millones de seguidores en redes, entre Facebook (11,4 millones), Twitter (8,1 millones) e Instagram (495.054). No hay otro diario en español en el mundo con un seguimiento tan abultado en redes. Desde hace años, EL PAÍS mantiene una estrecha colaboración con empresas digitales como Facebook o Twitter, a través de las cuales distribuye su información.

Asimismo, EL PAÍS ha sido pionero junto con Google y los medios fundadores de la Digital News Initiative (DNI) en el desarrollo de formatos de publicación para facilitar la lectura de noticias en móviles. Recientemente, EL PAÍS ha reforzado la seguridad de su entorno web para garantizar una mayor privacidad de sus lectores.