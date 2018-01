Rajoy: “Un Gobierno de concentración podría ayudar pero bastaría con estar juntos”

Pregunta. Hasta hoy, o hasta hace unas pocas semanas, usted era el presidente del Gobierno que sacó a España de la crisis económica. ¿Le preocupa cómo va a pasar a la historia después de la crisis catalana? ¿Le preocupa que quizá en lugar de eso va a ser el presidente del Gobierno que gobernó durante el periodo de mayor convulsión, en un momento en el que España sufrió el mayor choque social en mucho tiempo?

Respuesta. Como he dicho antes, yo no soy el que ha quebrado la legalidad, violentado las leyes y pretendido liquidar en seis horas una Constitución, la española; un Estatuto de Autonomía, el catalán, y ha hecho una legalidad paralela y de transitoriedad en cuatro horas. Esa no es mi responsabilidad, esa es la responsabilidad de los que hicieron todo lo que acabo de enumerar. A veces tenemos una cierta tendencia a compartir las responsabilidades, y esta no es mi responsabilidad. Pero a mí me preocupa mucho este tema. Es evidente que me preocupa mucho porque es un asunto capital para los españoles y, desde luego, para mí el más importante. En definitiva, no sé cómo pasaré a la historia, pero lo que sí aseguro es que la independencia no se va a producir y ello, probablemente, me ayude a pasar a los libros al menos de una manera razonable.

P. En algún momento, suponemos que revisa los periódicos. Y alguna vez nos leerá, y habrá visto las cosas que se dicen de usted, de cómo los periodistas le estamos retratando. Frecuentemente, su imagen es la de un presidente a la defensiva, bastante solo y en un momento político muy difícil. ¿Se siente usted así?

R. No. No sé si por suerte o por desgracia, llevo algunos años en política, y en ellos he vivido algunas situaciones difíciles. Esta, sin duda, es muy difícil. Pero yo, a estas alturas de mi vida, tengo que hacer lo que yo crea, porque al final tengo que tomar la decisión de lo que es mejor para España. Y tengo que intentar ser justo, tengo que intentar ser ecuánime, tengo la obligación de escuchar a la gente y sé lo que piensan muchos. Pero sobre todo tengo la obligación de mantener la calma. Es mi máxima obligación, aunque sea un momento difícil, porque si no mantengo la calma puede que me equivoque en la decisión que tengo que tomar. Cualquier otra persona puede opinar en caliente. Pero, estando en mi situación, lo que no puedo hacer es decidir en caliente. Además, tengo una última obligación, que es acertar, y que probablemente sea lo más difícil de todo.