La vaca Rebeca, ¿presa de furtivos?

Era uno de los desenlaces que sus seguidores nunca hubieran deseado para la rocambolesca historia de la vaca fugada hace 24 días en Burriana (Castellón), rebautizada por los internautas como Rebeca. Pero aunque sigue siendo una hipótesis, “cuadra bastante” —en palabras del propio ayuntamiento del municipio— que la res haya podido ser presa de cazadores furtivos. De su presencia han dado parte a la Policía Local varios vecinos de Sant Gregori, la vasta extensión de terreno a la que se dirigió Rebeca tras escapar, el 3 de septiembre, del camión que la transportaba antes de una exhibición taurina en las fiestas de la población castellonense. Junto a ella huyó otra vaca que fue capturada en menos de 24 horas.

Durante días no ha habido ni rastro del animal. “Ni huellas, ni excrementos, ni pisadas… Nada. Y eso muy normal no es, porque tiene unas dimensiones considerables y porque la búsqueda sigue por parte de la guardería rural y de una patrulla policial especialmente encomendada para ello”, reconoce a EL PAÍS el concejal de Seguridad de Burriana. Tampoco la han visto en los últimos días los integrantes de una colonia de ciudadanos búlgaros que residen en la zona, que sí la habían visto en varias ocasiones semanas atrás, afirma el concejal.

Si a ello se une la alerta vecinal por la presencia de furtivos, la hipótesis, aunque sin dejar de serlo, gana peso. “El jefe de la Policía Local me dijo que los vecinos de Sant Gregori habían alertado a los agentes de la presencia de cazadores furtivos. Y este hecho puede haber tenido sus consecuencias”, asegura Gual. E incide: “Barajamos la posibilidad de que los cazadores hayan interactuado en esta historia. No deja de ser una especulación y hay que cogerlo todo con pinzas, pero cuadra con el hecho de que no se han tenido noticias de la vaca desde hace días”.

En el marco de un final más benévolo para el destino de Rebeca, cabría también la posibilidad de que en su heroica y prolongada fuga, la res hubiera saltado a otro término municipal. “Evidentemente, es posible que se haya ido a otro lugar, no vivimos en una isla”, reconoce el edil, pero recuerda que las policías locales de los municipios anexos a Burriana, como es el caso de Vila-real o Almassora, “colaboran de manera muy intensa entre sí y no nos consta que la hayan localizado”.

El perfil de Rebeca en Twitter sigue sumando seguidores: ya roza los 750. Y en las últimas horas, tras hacerse público el posible fatal desenlace, echa humo. Los mensajes de ánimo se mezclan con los de preocupación. “¿Estás bien?”, recoge un tuit. “¡Corre, Rebeca!”, señala otro.

La propia res ha expresado sus dudas vía redes sociales ante este posible final. “Hola ayuntamiento de Burriana, ¿podemos dar oficialmente por concluida mi fuga?”, preguntaba este mismo martes al consistorio de su localidad. “Hasta confirmación oficial, recordad que puedo ser peligrosa y no olvidéis el #062 de la Guardia Civil”, lanzó anoche en otro tuit a su séquito de fans.

Desde su huida el 3 de septiembre, el animal ha dado esquinazo al amplio dispositivo desplegado durante días para su localización y posterior captura. Tras ella han corrido Bomberos, Policía Local, Guardería Rural, Guardia Civil y Protección Civil acompañados por perros de una unidad canina y una manada de mansos. También un dron. El único cara a cara de la res con sus perseguidores fue el 14 de septiembre. Por fin dieron con ella, pero Rebeca volvió a escurrirse y a sumergirse en los zarzales que pueblan Sant Gregori, con gran parte de su terreno abandonado. Precisamente lo agreste de la zona era la circunstancia con la que se había justificado hasta la fecha la falta de noticias de la vaca. Hasta que la alerta por la presencia de cazadores furtivos ha dado un giro inesperado a la historia. De momento, es la hipótesis que, alimentada por la ausencia de pistas, cobra fuerza. Hay quien reniega de ella: “Rebeca está viva y retozando campo a través”, tuitea Dolors. Hay quien sigue alentando al animal: “No sé si estarás viva o muerta, pero que te quiten lo bailado”. Y mientras, la propia res parece ir encajando este final en sus comentarios. “Si serví para calmar tu hambre, nada que decir. Desde el prado o desde el cielo de las vacas…buenas noches y a soñar bonito”.