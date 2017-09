Una vaca que torea

“Buenos días ternerillos. ¡Vivir en libertad es una pasada!”. Con este tuit la vaca fugada hace casi tres semanas de las fiestas de Burriana (Castellón), y rebautizada Rebeca por los internautas, saluda desde su perfil en la red social a sus 600 seguidores. Una prueba de la fama que le ha reportado su huida, incrementada por los quiebros que desde el 3 de septiembre ha dado a sus perseguidores. Y no han sido pocos: Bomberos, Policía Local, Guardería Rural, Guardia Civil y Protección Civil acompañados por perros de una unidad canina y una manada de mansos. La mayoría de ellos han decidido rendirse esta semana para atender otros frentes de su actividad.

El camino hacia la fama de la vaca Rebeca empezó en el arranque de las fiestas de la Misericordia de Burriana, cuando se dio a la fuga durante su traslado a los toriles junto con otra res que fue capturada al día siguiente. Fue por un “descuido humano” y “una serie de circunstancias extraordinarias”, según recoge el informe del director de festejos taurinos para esclarecer el incidente. El concejal de Seguridad de Burriana, Javier Gual, lo precisa un poco más: el camión que portaba las reses accedió al recinto taurino por la parte delantera, que no es la habitual para un vehículo de sus proporciones. “Las vacas estaban revueltas, el camión golpeó una de las puertas y el pestillo saltó”. Y Rebeca y su compañera no se lo pensaron dos veces. “Y tiraron hacia el campo”, y no hacia la zona donde estaba el público, “lo que evitó daños mayores”, aclara el concejal.

Rebeca eligió Sant Gregori, una vasta extensión de terreno, “de miles de metros cuadrados”, perteneciente a unos de esos sueños urbanísticos convertidos en pesadilla. Donde debía levantarse un macroproyecto de 7.000 viviendas con campo de golf hoy es un campo abandonado salpicado de altos zarzales.

“Por qué no se la ha localizado es la pregunta del millón”, admite con resignación el edil. “La maleza supera a veces el metro y medio de altura y eso dificulta la visualización del animal. Hay partes de auténtica selva, y el acceso de vehículos es muy difícil”, justifica.

Durante casi dos semanas no hubo ninguna pista del animal hasta que el 14 de septiembre unas huellas pusieron en alerta al dispositivo al completo. Pero la vaca logró huir otra vez, alimentando su fenómeno viral.

Al día siguiente, la policía desactivó el dispositivo de bomberos adherido a la búsqueda, según confirmó el Consorcio Provincial de Castellón. “Tenemos previstas la unidad canina, la de Protección Civil y dos dotaciones del parque de Nules, que volverían a activarse en caso necesario”, indica. De momento, el rastreo queda en servicios mínimos. Del despliegue se han apeado también Protección Civil y los mansos utilizados por el dueño de la ganadería El Millars de Vila-real, lugar de procedencia de Rebeca, como reclamo para cercarla. Solo siguen en las tareas de búsqueda una patrulla policial y la Guardería Rural. “Llevamos muchísimos días y al final hay que atender otras necesidades. Hay una reducción del dispositivo, pero la búsqueda sigue”, indica Gual. Continúan centrados en el término municipal. La Policía de Burriana descarta que la res haya saltado al término de Almassora cruzando el cauce seco del río Mijares, como apuntaban algunos rumores.

Los seguidores lo celebran en el perfil de Rebeca de Twitter. “Entonces, ¿dejan ya de buscarte? Qué surrealista todo. Disfruta de la merecida libertad”. También se ha convertido en un atractivo turístico. “Ha sido un fin de semana de revuelo de gente que venía a hacer turismo de vaca, con todo ese boom en redes sociales… Cuando la localizaron la semana pasada llegaron tantos coches que parecía la previa de un encierro de San Fermín”, bromean fuentes cercanas a la búsqueda. Por el momento, Rebeca sigue libre.