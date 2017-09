El Gobierno pide a Puigdemont que explique por qué negó que fuera cierta la alerta de EE UU

La limitación de mandatos no afectaría "en ningún caso" a Rajoy

El Gobierno no está por la labor de aceptar la limitación de mandatos del presidente del Ejecutivo como pretende Ciudadanos, que registrará este lunes una proposición de ley con ese objetivo, pero incluso aunque esta se aprobara subraya que "en ningún caso" esa limitación afectará a Mariano Rajoy. El presidente está cumpliendo su segundo mandato en La Moncloa, y la pretensión del partido de Albert Rivera es que el máximo de mandatos presidenciales sea de dos.

El ministro portavoz del Ejecutivo ha cuestionado el sentido político de esa medida en un régimen parlamentario como el español, que no es presidencial, al mismo tiempo que se ha preguntado el sentido de que una limitación como esa se aplique solo al presidente del Gobierno y no también a los presidentes autonómicos o a los alcaldes.

Aunque la limitación de mandatos estaba incluida en el acuerdo de investidura entre el PP y Ciudadanos, Íñigo Méndez de Vigo ha recordado que el texto del pacto recoge textualmente que se "estudiará" una posible reforma constitucional al efecto, porque de ninguna manera cabe aprobar esa limitación a través de un cambio en la Ley de Gobierno. Esa es, sin embargo, la pretensión declarada por Ciudadanos. "Para hacerlo, si nos decidiéramos a hacerlo, tendríamos que modificar la Constitución", ha incidido el portavoz.

En todo caso, el Gobierno remarca que Mariano Rajoy no vería limitado en ninguna circunstancia su derecho a presentarse a un tercer mandado, porque esa reforma no podría aplicarse con efectos retroactivos. De ahí las palabras que el portavoz ha querido subrayar. "[La limitación de mandatos] no se le podría aplicar al presidente del Gobierno en ningún caso".