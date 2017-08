Ciudadanos presentará el lunes su propuesta de ley de limitación de mandatos

La corrupción del PP incomoda a su socio de investidura, Ciudadanos, y en el contexto del Pleno monográfico sobre la presunta financiación irregular del PP Albert Rivera ha anunciado que este próximo lunes su partido presentará en el Congreso su propuesta de ley de limitación de los mandatos del presidente del Gobierno. Rivera ha endurecido el tono contra su socio —ha acusado a Mariano Rajoy de mentir— y ha avisado de que empieza el curso con la voluntad de hacer cumplir las medidas de su pacto más molestas para el PP, para lo que pide ayuda a los grupos de la oposición.

Ciudadanos no veía sentido a este Pleno, convertido en un "mitin" de Rajoy, según Rivera, y así se lo ha reprochado al resto de grupos. "¿Qué se esperaban? Si a lo mejor no dice la verdad [Rajoy] en los tribunales, ¿cómo la va a decir en un mitin?", ha espetado al resto de partidos de la oposición. Aún así, no se opuso a que el presidente diera explicaciones por el caso Gürtel — solo discutió el formato— como tampoco el resto de socios presupuestarios del Gobierno: el PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias, lo que evidencia que los aliados del Ejecutivo no renuncian a pedirle responsabilidades y desgastarle.

"El PP no tiene remedio", se ha quejado Rivera desde la tribuna. "Pero por lo menos que esta Cámara ponga hilo y aguja y acabemos esta legislatura reformando la democracia española", ha propuesto. En ese propósito se incardina la limitación de mandatos, una propuesta incluida en los requisitos que Ciudadanos exigió para firmar el pacto de investidura con el PP, que acaba de cumplir un año sin que el partido de Albert Rivera logre hacer cumplir en su totalidad. Rivera ya comenzó el pasado invierno a negociar con los grupos de la oposición para tratar de sacar adelante algunas de esas medidas, que el PP se resiste a que se aprueben.

La limitación de mandatos a dos legislaturas u ocho años podría afectar al futuro de Mariano Rajoy, aunque hay dudas sobre si podría ser retroactiva o no. También presenta debate si necesitaría una reforma constitucional. Ciudadanos contaría con el apoyo de Unidos Podemos para esta medida, según acordaron en un principio de acuerdo ambos partidos el pasado marzo.

Rivera ha pedido al PP que no se oponga a sus medidas de regeneración. "Cuando Ciudadanos traiga la reforma para suprimir los aforamientos espero que ustedes le apoyen. No tengan miedo a dejar de ser aforados. Cumpla su palabra", ha pedido a la bancada popular desde la tribuna. El líder de Ciudadanos ha mencionado también la reforma de la ley electoral.