Una ‘rentrée’ descafeinada

Ni el día ni el formato acompañaban. La rentrée del curso político en el Congreso de los Diputados no pudo ser más descafeinada. La comparecencia extraordinaria de Mariano Rajoy por el caso Gürtel, uno de los casos de corrupción que afectan al PP, no tuvo el carácter trascendental que se le pretendió otorgar con la presencia del presidente del Gobierno en el hemiciclo. La carrera de San Jerónimo la recorrían los turistas como si fuera un día más. Nadie protestaba contra la corrupción, uno de las principales preocupaciones de los españoles según el CIS. A diferencia de en otras ocasiones recientes, extramuros de las Cortes no había muchedumbre ni pancartas.

El ambiente en el Parlamento no se diferenciaba del que había en el exterior. La sensación de estío la reforzaba el corretear de las maletas con que las señorías llegaban a su puesto de trabajo. La tribuna de invitados habría estado vacía de no ser por los asesores de los partidos y algunos periodistas. Aun así la mayoría de butacas quedaron libres. "¡Muy bien!", se escuchaban sin problemas los comentarios de alguna persona fiel a Rajoy. Algunos diputados también se ausentaron, como Eduardo Madina. El diputado socialista, que ya anunció su renuncia al escaño en septiembre, justificó su ausencia al encontrarse de viaje en el extranjero según fuentes parlamentarias.

La réplica de Rajoy, uno de sus puntos fuertes, añadió algo de picante a la sesión, hasta entonces apática, lejana de la atmósfera habitual en las Cortes. Joan Tardà fue la excepción con su defensa del referéndum ilegal del 1 de octubre para la independencia de Cataluña. El portavoz de ERC empleó la canción del club infantil Super 3, "con el triple de socios que el Barcelona", para justificar las posiciones de los soberanistas: "¡Uh! ¡Oh! ¡No tengo miedo! Ser valiente es mejor que tener fuerza. Como la canción, nosotros optamos por la valentía democrática de votar el 1 de octubre y le dejamos a usted la fuerza, la fuerza sucia y corrupta", trasladó a Rajoy.

Salvo algún rifirrafe entre el PP y el PSOE -como cuando Rajoy recordó a Margarita Robles que ella fue testigo en el caso de Lasa y Zabala los GAL y esta le recordó que gracias a su declaración se encarceló a los culpables-, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, tuvo una de sus jornadas más plácidas. Apenas tuvo que intervenir, salvo cuando llamó al orden a la bancada del PP, a la que la portavoz del PSOE, Margarita Robles, despertó con sus intervenciones. Pero por regla general, y en contra de lo habitual, no hubo interrupciones. "En el ánimo de todos, con independencia del partido al que se pertenezca, están los ataques de Barcelona y Cambrils y la crisis en Cataluña. Marcan estas semanas", comentaba un diputado del PSOE. En Ciudadanos coincidían. Su presidente y portavoz parlamentario, Albert Rivera, señaló en dos ocasiones que se había "regalado un mitin" a Rajoy y tildó el pleno de "inútil".

La jornada comenzó con un minuto de silencio por los atentados de Cataluña y a favor de la "libertad, democracia y contra la violencia", como observó la presidenta del Congreso. Los portavoces de todos los partidos iniciaron sus intervenciones con la condena de los atentados y el recuerdo a las víctimas de la célula yihadista de Ripoll.

Rajoy superó la comparecencia pidiendo a los diputados del PP que cesaran en sus aplausos. "Si el PSOE de Valencia o de Madrid van a pedir mi comparecencia que avisen por razones de agenda", incluso ironizó. Con ese tono se despidió. Y sin pronunciar "Gürtel" ni "Bárcenas", las palabras prohibidas. Quien mejor lo definió fue Tardà: "Usted es más chulo que un ocho. Después de esto seguro que se fumará un puro". Fuera lucía el sol. Todavía era agosto.