Rajoy propone en París mayor colaboración antiterrorista en Europa

El presidente Mariano Rajoy ha planteado este lunes en París una mayor cooperación entre las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencias europeos. En una reunión en París con el presidente francés, Emmanuel Macron, la canciller alemana, Angela Merkel, y el primer ministro italiano, Paolo Gentiloni, Rajoy ha citado las políticas antiterroristas, las medidas para prevenir la radicalización de potenciales terroristas y la defensa de las víctimas como ámbitos en los que la UE puede mejorar su colaboración tras los atentados del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils. El presidente ha anunciado además una reunión en Madrid a finales de octubre o principios de noviembre para dar seguimiento a la cumbre celebrada este lunes entre líderes europeos y africanos sobre la inmigración irregular hacia Europa.

Rajoy ha explicado sus propuestas antiterroristas en una rueda de prensa previa a la reunión con los tres socios europeos, sin entrar en el detalle de su ejecución. La política antiterrorista es hoy competencia de los Estados miembros de la UE. Tras los atentados contra Estados Unidos de 2001, la UE se ha dotó de nuevas herramientas antiterroristas, pero medidas como la creación de una CIA o un FBI europeo, que exigirían una cesión de soberanía en una materia sacrosanta para los Estados como es la seguridad nacional, no figura en la agenda. Las propuestas para estrechar la cooperación en la UE tampoco entran en la organización interna de los Estados, que va desde modelos centralizados como el francés a otros más descentralizados como el español.

"Estamos ante algo que es global y esta batalla debemos librarla entre todos, todos juntos y en todos los países del mundo", dijo Rajoy tras escuchar expresiones de solidaridad por los atentados de Cataluña de los participantes en una reunión previa en el Elíseo sobre inmigración con líderes europeos y africanos. Tras esa reunión se anunció otra de seguimiento en Madrid el próximo otoño, centrada en el desmantelamiento de las redes de traficantes de personas, a menudo relacionadas con grupos terroristas, y en la puesta en marcha de medidas que favorecen el desarrollo económico de África.

Las propuestas antiterroristas de Rajoy parecen buscar más una mejora en las prácticas actuales que la aprobación de una nueva legislación. El presidente citó la utilidad de la colaboración antiterrorista con Francia y Marruecos, anunció una próxima reunión del G-6, que agrupa a los ministros del Interior de España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Polonia, y sugirió la idea de otro encuentro entre responsables de inteligencia de los Estados miembros.

Tras el atentado de Londres en junio, Macron y la primera ministra británica, Theresa May, acordaron una iniciativa para aumentar los controles de la propaganda yihadista online. Rajoy recordó en París que aparentemente internet no tuvo ningún papel en la radicalización de los terroristas de Barcelona y Cambrils, lo que obliga, según el presidente español, a no descuidar la vigilancia fuera de internet.

La medida más concreta que propuso Rajoy fue la creación de un estatuto de los derechos de las víctimas del terrorismo, un terreno en el que, dijo, España tiene una larga experiencia por el terrorismo de ETA.