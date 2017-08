Rajoy y Sánchez se unen frente al independentismo catalán

Mariano Rajoy, en una imagen de archivo. En vídeo, las declaraciones de Óscar Puente, portavoz de la Ejecutiva del PSOE. SERGIO PEREZ (REUTERS) / VÍDEO: QUALITY

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, han mantenido este lunes una conversación telefónica para construir un frente común ante el reto del independentismo catalán, que esta mañana ha presentado una "Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república". Ese anuncio no provocará por el momento que el Ejecutivo impulse un recurso ante el Tribunal Constitucional, según fuentes del gabinete presidencial. Salvo un cambio estratégico de última hora, el Gobierno no dará ese paso hasta que comience la tramitación del texto legal, como ya hiciera con la Ley del referéndum.

La conversación entre Rajoy y Sánchez se ha producido por iniciativa del secretario general del PSOE, que se ha puesto en contacto con el presidente a primera hora de la mañana con un mensaje. Este le ha contestado con una llamada. Aunque Rajoy también mantiene una relación fluida con Albert Rivera, el presidente de Ciudadanos, este lunes no se ha puesto en contacto con él, según fuentes del gabinete del principal aliado del Ejecutivo.

Rajoy y Sánchez se han comprometido a mantener una comunicación fluida y a instrumentalizar posiciones conjuntas ante el "desafío soberanista catalán", según Óscar Puente, portavoz de la Ejecutiva socialista. El secretario general del PSOE, siempre según Puente, ha dejado claro que su partido se opone al proceso independentista, ha mostrado su convencimiento de que el 1 de octubre "no habrá referéndum" y ha dejado claro que el 2 de octubre "no habrá república catalana".

Además, el PSOE ha expresado este lunes su “rechazo frontal a lo que supone un engaño y un nuevo desafío al Estado de derecho”. “Esta iniciativa es un engaño más, no habrá un referéndum el 1 de octubre con garantías, no habrá una consulta pactada y con los mínimos requisitos esperables y por tanto no habrá una república catalana el 2 de octubre”, ha señalado Puente.

Petición de diálogo con la Generalitat

Rajoy reclamó el domingo a Carles Puigdemont que "renuncie a sus planes de ruptura, división y radicalidad". Esa afirmación vino acompañada de una contundente advertencia. "En nuestras manos está defender la soberanía nacional, la Constitución y la legalidad de Cataluña", dijo el presidente del Gobierno. Y subrayó: "No os quepa la menor duda de que así lo hará el Gobierno de España".

El PSOE se ha ofrecido a "ir de la mano" con el Gobierno ante el desafío secesionista. El "frente común" de Rajoy y Sánchez está por concretar, aunque en el PSOE creen que el Ejecutivo está siendo "proporcional" y "eficaz" en el cumplimiento de la legalidad. Así lo han expresado este lunes tanto Puente como el primer secretario del PSC, Miquel Iceta.

En el plano político, en cambio, los socialistas lamentan la falta de comunicación entre el Gobierno de Rajoy y el Govern de Carles Puigdemont. "Insistimos en que se abran espacios de diálogo, el diálogo es más importante que nunca ante la dificultad que afrontamos", ha manifestado Puente.

Los líderes del partido en el Gobierno y del principal partido de la oposición no han entrado en las posibles medidas a aplicar como solución al reto secesionista. En el PSOE desconocen los próximos pasos que tomará el Gobierno. El 4 de septiembre el PSOE presentará las medidas que cree pueden servir a encontrar una solución al encaje de Cataluña en el modelo territorial de España.