Los nacionalistas presumen en un vídeo de tener ya las urnas ilegales

Menos de 24 horas después de desarrollarse en el centro de Barcelona una gran manifestación de repulsa contra los atentados yihadistas en Las Ramblas y Cambrils, el entorno de asociaciones y colectivos independentistas que sustentan a los partidos nacionalistas que están al frente de la Generalitat van a impulsar otra campaña de propaganda política dirigida a aprovechar el momento y captar adeptos hacia el referéndum de autodeterminación ilegal que han convocado teóricamente para el 1-O. Esta campaña consistirá en la emisión de una serie de vídeos con montajes favorables a la consulta, que se empezarán a emitir desde la tarde de este mismo domingo y en la que aparecen personas favorables al proceso separatista.

Los partidos que gobiernan dentro de la coalición Junts Pel Sí la Generalitat de Cataluña, las formaciones nacionalistas PDeCAT y ERC, no aparecen formalmente como los autores de los vídeos ni como los promotores de la campaña. La iniciativa correrá oficialmente a cargo de la denominada Asamblea Nacional Catalana (ANC), aunque está auspiciada e ideada por los máximos responsables de esos partidos independentistas, según fuentes conocedoras de la estrategia.

El momento del lanzamiento de estos vídeos partidarios del referéndum separatista tampoco es casual ni inocente. Las mismas fuentes remarcan que la campaña se pretende comenzar este domingo justo después de la manifestación multitudinaria que recorrió la tarde noche del sábado el centro de Barcelona, con la atención mediática de medio mundo puesta sobre Cataluña tras los atentados yihadistas y cuando la Generalitat ha intentado con todo tipo de iniciativas y movimientos promover la imagen de que Cataluña ya es en la práctica un Estado independiente de España con sus propias estructuras y resortes.

Otro fracaso del concurso secreto J. C., Madrid En sus intentos por concretar algo los preparativos del referéndum del 1-O, el Gobierno catalán llegó a homologar a dos empresas como posibles fabricantes de urnas, pero en junio tuvo que declarar ese concurso público desierto alegando que ninguna cumplía los requisitos exigidos. Las candidatas eran Plastic Express SA, que presentó una oferta de 20,47euros más IVA por unidad, y la UTE Espacio World SL y Suministro Integrales Futbida SL (19 euros más IVA). Tras ese fracaso y el anterior rechazo de los altos cargos de ese departamento a formar parte de esa mesa de contratacdión, se inició un proceso secreto de compra “directa” de las urnas, sobre el que el presidente Carles Puigdemont tampoco pudo concretar nada.

En el vídeo se aprovecha para difundir la sensación de que los partidarios de la consulta ya disponen en la práctica de las urnas necesarias para llevar a cabo el referéndum del 1-O. Aparecen incluso imágenes de urnas y se sustenta la tesis falsa de que las mismas ya están listas para ser usadas. Fuentes directas conocedoras del proceso aseguran, sin embargo, que las urnas no existen y que las que aparecen en la filmación son las que utilizan la propia Asamblea Nacional Catalana y otros colectivos independentistas próximos para sus procesos internos.

El montaje de las urnas

No es la primera vez que dirigentes de la ANC sostienen en público que la Generalitat ya tendría las urnas para realizar la consulta. A finales del pasado mes de julio, Jordi Manyá, coordinador de la ANC, aseguró: “Las urnas ya están compradas pero las tenemos escondidas en una embajada y están en Barcelona”. Luego precisó incluso que habrían costado 145.000 euros y que podrían estar camufladas en el consulado de un país báltico como Lituania, Letonia y Estonia. El nuevo conselller de Presidencia del Govern, Jordi Turull, no lo negó: “No le voy a decir nada de las urnas hasta que el Govern no decida decirlo”.

Ahora, tras los atentados de Barcelona, ha sido el propio presidente catalán, Carles Puigdemont, el que ha querido abonar la tesis de que las urnas ya están preparadas en una entrevista de Financial Times. “Ya tenemos más de 6.000 urnas. No veo de qué modo el Estado puede frenarlo”, remachó Puigdemont.

La Generalitat inició en mayo el proceso para comprar 8.000 urnas –2.000 más que las anunciadas ahora– y la Fiscalía se querelló contra la entonces consejera de Presidencia, Meritxell Borràs, y su secretario general, Francesc Esteve, luego relevados de sus cargos y todo se paró.