Así se protege tu ciudad contra los atropellos masivos

Los atentados de Barcelona y Cambrils han alertado a muchos ayuntamientos sobre la seguridad de sus propias ramblas. Esta guía recoge una selección de esas calles y plazas principales en los 29 municipios españoles con más de 200.000 habitantes para conocer con qué medidas cuentan para impedir el paso de vehículos hostiles.

Los vecinos de muchas de estas ciudades han visto aterrizar sobre el firme pesados bolardos, jardineras o barreras de hormigón. En otras, se han apostado agentes y han aparecido aparcados furgones policiales. Algunas medidas de seguridad se aplicaron hace meses, tras los atentados de Niza, Berlín o Londres, o incluso años antes de la ola terrorista actual. En otros casos, se están activando esta semana.

Con información de Jesús Albarracín, Lucía Bohórquez, Esperanza Codina, Javier Doria, Antonio J. Mora, Alba Moraleda, Carlos Garfella, Pedro Gorospe, Cristina Huete, Justino Sanchón, Txema Santana, Sonia Vizoso e Ignacio Zafra.

Las 29 ciudades analizadas

Alicante

Paseo de la Explanada. 580x35 m. Características. Peatonal. Uso turístico y hostelero. Medidas fijas. Jardinera (desde diciembre de 2016).

Paseo del Puerto. 900x8 m. Características. Peatonal. Uso turístico. Medidas fijas. Jardinera (desde diciembre de 2016).

Avenida de Niza. 2.400x12 m. Características. Peatonal. Uso turístico y hostelero. Medidas fijas. Jardinera (desde diciembre de 2016).

Badalona

La Rambla de Badalona. 200x20 m. Características. Paso peatonal, uso comercial. El Ayuntamiento prevé convocar la Junta de Seguridad para valorar más medidas a tomar tras los atentados de Barcelona y Cambrils. Medidas fijas. Jardineras (el Ayuntamiento especifica que las jardineras llevan "años" instaladas. Desde el atentado han vuelto a instalar y renovar algunas). Elementos urbanos. Medidas activas. Más presencia policial (reforzado desde los atentados de Barcelona y Cambrils).

Passeig Marítim. 2.600x20 m. Características. Paso peatonal, zona de recreo. El Ayuntamiento prevé convocar la Junta de Seguridad para valorar más medidas a tomar tras los atentados de Barcelona y Cambrils. Medidas fijas. Bolardos automáticos (se han reparado los que ya estaban instalados desde hace "años", aunque el Ayuntamiento no especifica cuándo). Medidas activas. Más presencia policial (reforzado desde los atentados de Barcelona y Cambrils).

Barcelona

La Rambla. 1.200 m. Características. Peatonal. Uso comercial, zona turística. Paso de vehículos en los dos sentidos a ambos lados. Desde allí se accede a La Boquería, Departamento de Cultura de la Generalitat y una iglesia. Estatua de Colón. Hay tenderetes de venta de recuerdos y floristerías, además de bocas de metro. Tras los atentados, puntualmente se han cortado las calzadas adyacentes al paseo de la Rambla, sobre todo por la tarde. Medidas fijas. Elementos urbanos como bancos. Medidas activas. Presencia policial armada (antes del atentado de Niza). Furgonetas barrera en la estación de metro de Plaza Catalunya, situada al principio de La Rambla (antes del atentado de Niza).

Passeig de Gracia. 1.300x50m. Características. Calzada ascendente y descendente. Uso comercial. Aceras anchas y muy concurridas. En él se encuentran varios museos, La Pedrera, Palau Robert, y la Bolsa de Barcelona. Hay varias bocas de metro y carriles bici junto a las aceras. Jardineras, bancos y árboles separan la zona de paseo de la calzada. Medidas fijas. Bancos. Jardineras. Medidas activas. Presencia policial. Furgonetas de Guardia urbana y Mossos (siempre, pero estos días han aumentado).

Passeig Lluís Companys. 350x90m. Características. Peatonal, zona de recreo y turística. Calzada en sentido ascendente y descendente a los lados del paseo peatonal. Lugar de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Arc del Triomf. Hay varias entradas de aparcamiento subterráneo. Medidas fijas. Bancos.

Portal de l'Àngel. 350x22m. Características. Peatonal, uso comercial. Vía peatonal, pero con carril habilitado para zona de carga y descarga de mercancías. Medidas activas. Presencia policial que impide el paso de vehículos en el acceso a la Porta de l’Àngel en la entrada desde Plaça Catalunya (antes de los atentados de Barcelona puntualmente, tras el atentado siempre, aunqeu puede ser temporal).

Carrer Sardenya, desde Provença hasta Carrer Mallorca. 130x15 m. Características. Calzada descendente. En las aceras suele haber colas para entrar a la Sagrada Familia. Medidas activas. Presencia policial armada. Furgonetas de Mossos d’Esquadra aparcadas (desde antes de los atentados de Niza).

Estació de Sants. Características. Estación de Adif. Medidas fijas. Frente a la estación, ocho maceteros y tres grandes piezas metálicas en la plaza del Països Catalans (se han instalado tras los atentados de Barcelona y Cambrils). Medidas activas. Constante presencia policial armada constante. En la entrada y en el interior de la estación (desde antes de los atentados de Niza).

Bilbao

En la Semana Grande de Bilbao se tomaron medidas de seguridad que el Ayuntamiento prefiere no especificar. Fuentes del consistorio informan de que se han ampliado los efectivos presentes, tanto uniformados como no uniformados, y que estas medidas de seguridad responden al análisis técnico de especialistas de Policía del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco: el uso de elementos es obvio, pero se intenta que las medidas y barreras se utilicen de manera que no creen alarma en la ciudadanía. Existen bolardos fijos en algunas calles, que fueron instalados cuando se peatonalizaron. En otras vías se abren al paso para los usuarios de aparcamientos, pero son antiguos. Se han activado algunos bolardos móviles.

Acceso al Arenal. 500x40 m. Características. Parque con uso comercial y festivo. Se encuentra junto a la Ría. En un extremo está el Teatro Arriaga y en el otro el Ayuntamiento. Medidas activas. Coches cruzados para impedir el acceso, pero permitirlo a vehículos de servicio por horas (tras los ataques de Barcelona). Agentes armados. Medidas provisionales. Solo durante las fiestas, pero el Ayuntamiento prefiere no detallarlas.

Accesos al parque Etxebarria. Características. Parque con conciertos y aglomeraciones masivas. Se cierran los accesos en estos supuestos. Medidas activas. Coches cruzados para impedir el acceso, pero permitirlo a vehículos de servicio por horas (tras los ataques de Barcelona). Agentes armados y de paisano. Medidas provisionales. Solo durante las fiestas, pero el Ayuntamiento prefiere no detallarlas.

Plaza Circular. 3.600 m². Características. Uso comercial y festivo. Acceso al Ayuntamiento y al teatro Arriaga. Hay dos puentes de acceso al recinto festivo cuesta abajo. Medidas activas. Coches cruzados para impedir el acceso, pero permitirlo a vehículos de servicio por horas (tras los ataques de Barcelona). Agentes armados y de paisano. Medidas provisionales. Solo durante las fiestas, pero el Ayuntamiento prefiere no detallarlas.

Cartagena

Plaza Héroes de Cavite. 100x100 m. Características. Peatonal. De uso comercial y turística. Acceso limitado para carga y descarga de 8 a 11 de la mañana. En ella se encuentran el antiguo Ayuntamiento, Museo Naval, Autoridad Portuaria, Gobierno Militar y dársena arsenal militar. Cuenta con bancos y zonas ajardinadas propios de una plaza.

Plaza Ayuntamiento. 50x50 m. Características. Peatonal. De uso comercial y turística. Acceso limitado para carga y descarga de 8 a 11 de la mañana. En ella se encuentran los accesos a la zona del puerto, el anfiteatro romano, Gobierno Militar y varios museos. Cuenta con bancos y farolas.

Calle Mayor. 500 m. Características. Peatonal. De uso comercial y turística. Acceso limitado para carga y descarga de 8 a 11 de la mañana. Acceso a la Iglesia de Santo Domingo. Sin peculiaridades a efectos de seguridad. Vehículo policial de apoyo para restringir más los cortes. Medidas fijas. Maceteros (instalados el pasado diciembre).

Calle Puertas de Murcia. 100 m. Características. Peatonal. De uso comercial y turística. Acceso limitado para carga y descarga de 8 a 11 de la mañana. Sin peculiaridades a efectos de seguridad salvo bancos en los laterales. Vehículo policial de apoyo para restringir más los cortes. Medidas fijas. Maceteros (instalados el pasado diciembre).

Calle Carmen. 300 m. Características. Peatonal. De uso comercial y turística. Acceso limitado para carga y descarga de 8 a 11 de la mañana. Acceso a la Iglesia del Carmen. Sin peculiaridades a efectos de seguridad salvo bancos en los laterales. Vehículo policial de apoyo para restringir más los cortes. Medidas fijas. Maceteros (instalados el pasado diciembre).

Córdoba

Ayuntamiento y Subdelegación del Gobierno han acordado este jueves 24 de agosto reforzar el número de agentes, bolardos y maceteros en las principales vías de afluencia sin detallar aún qué vías serán las afectadas.

Calle Conde de Gondomar. 175x7 m. Características. Peatonal. Uso comercial y turístico. Acceso para carga y descarga y vehículos de emergencia. Sede de la Consejería de Hacienda y Agencia Tributaria de Andalucía. Acceso a vehículos desde la calle Concepción sin medidas físicas de control del tráfico. Medidas provisionales. Agentes (refuerzos tras los atentados de Niza y Berlín para acontecimientos masivos).

Plaza de las Tendillas. 63x85 m. Características. Peatonal. Uso comercial y turístico. Acceso a vehículos restringido a su lado más cercano a la calle Claudio Marcelo. Está la sede del Patronato Provincial de Turismo de Córdoba y el IES Luis de Góngora. Hay grandes parterres elevados con bancos de obra que protegen la zona central de la plaza. Acceso a vehículos por la calle Claudio Marcelo. Medidas fijas. Bolardos fijos (anteriores a los atentados yihadistas, plaza reformada en 1999). Medidas provisionales. Agentes (igual que en la Calle Conde de Gondomar).

Calle José Cruz Conde. 398x12 m. Características. Peatonal. Uso comercial y turístico. Acceso para carga y descarga y vehículos de emergencia. Sede oficial de Correos y del periódico El Día de Córdoba. Vía peatonal, pero con carril habilitado para carga y descarga, hoteles y emergencias. Jardineras, bancos y árboles separan el carril de la zona de aceras, aunque todo es ocupado indistintamente por el peatón. Medidas fijas. Jardineras y árboles (vía reformada en 2011). Hay bancos a lo largo de la calle. Medidas provisionales. Agentes (igual que en la Calle Conde de Gondomar).

Puente Romano. 400x8 m. Características. Peatonal y turístico. Monumentos destacados como el Arco del Triunfo, Torre de La Calahorra y la Mezquita (en las cercanías). Brechas de seguridad en el acceso de vehículos desde la Ronda de Isasa (en la margen del río más cercana a la Mezquita). Medidas fijas. Bolardos fijos y cadenas. (rehabilitado en 2008). Medidas activas. Presencia policial (si bien es constante en esa zona, al ser uno de los puntos más visitados de Andalucía, se intensificó tras los atentados de Niza y Berlín). Medidas provisionales. Agentes (igual que en la Calle Conde de Gondomar).

Avenida Gran Capitán. 1.100x31 m. Características. Semipeatonal (un tercio). Uso comercial, turístico y con terrazas de hostelería. Acceso permitido a vehículos en dos carriles laterales con velocidad máxima de 20 km/h y preferencia del peatón. Allí está la sede antigua del Ayuntamiento de Córdoba, Delegación de Hacienda, Gran Teatro de Córdoba y la parroquia San Hipólito. Hay fuentes y árboles que impiden el acceso al bulevar central en la zona semipeatonal. Bulevar central del tramo peatonal cerrado al tráfico por ambos lados. En el otro, ausencia de bolardos para el acceso a aparcamientos particulares. Medidas fijas. Bolardos (la primera reforma de peatonalización es de 1989). Hay bancos en la avenida. Medidas provisionales. Agentes (igual que en la Calle Conde de Gondomar).

Coruña, A

La Junta de Seguridad del Ayuntamiento de A Coruña aún no se ha reunido, lo hará el próximo septiembre. Las medidas de seguridad adoptadas se vinculan a eventos que pueden congregar grandes aglomeraciones, como conciertos, más que a intervenciones urbanísticas.

Elx

Calle Corredora. 290x8 m. Características. Peatonal en fin de semana y festivos; abierta al tráfico, con calzada, entre semana. Calle comercial y residencial. Los vehículos barrera se colocan solo los fines de semana y los días festivos, que es cuando la calle tiene carácter peatonal. Medidas activas. Vehículos barrera (a partir de la cabalgata de Reyes de enero de 2016).

Calle Reina Victoria. 910x12 m. Características. Peatonal en fin de semana y festivos; abierta al tráfico, con calzada, entre semana. Calle comercial y residencial. Los vehículos barrera se colocan solo los fines de semana y los días festivos, que es cuando la calle tiene carácter peatonal. Medidas activas. Vehículos barrera (a partir de la cabalgata de Reyes de enero de 2016).

Avenida San Bartolomé de Tirajana. 2.100x11 m. Características. Calle con calzada. Turística. Se va a proteger la parte de la vía más cercana al mar, que cumple la función de paseo marítimo.

Gijón

El Ayuntamiento no contempla el refuerzo de la seguridad en sus principales vías, una medida que adopta desde los atentados de Londres y Niza en fechas que coinciden con eventos que conllevan una afluencia masiva de gente (Antroxu, Festival Aéreo y la noche de los fuegos) o, en caso de recomendación del Ministerio del Interior, que sostiene que no se ha producido. La junta local de seguridad (integrada por las policías Local y Nacional y la Guardia Civil) evalúa semanalmente el riesgo, que en este momento no detecta, y decide el refuerzo en función de las características de cada evento. Hasta ahora ha utilizado siempre vehículos policiales y despliegue de agentes.

Paseo del Muro de la Playa de San Lorenzo. 2.000x40 m. Características. En los dos últimos operativos (Festival Aéreo celebrado el 23 de julio y noche de los Fuegos, el 14 de agosto) se ha cortado.

Granada

Tras los atentados, el Ayuntamiento ha colocado elementos ornamentales, como maceteros de gran porte, y se han reactivado los bolardos móviles (conocidas como "pilonas") que restringen el acceso de vehículos al barrio del Albayzín.

Eje Plaza Nueva-Carrera del Darro-Paseo de los Tristes. 700 m. Características. Semipeatonal. Uso turístico, lúdico y comercial. Real Chancillería (actual sede del TSJA), edificio de juzgados, Museo Arqueológico, iglesias, inmuebles históricos de importancia. El entorno está formado por calles estrellas y empedradas de difícil acceso rodado. Medidas activas. Bolardos móviles (estaban de desuso y se han reactivado ahora).

Carrera de la Virgen. 250 m. Características. Bulevar con calzada a ambos lados. Uso comercial y turístico. Consejo Cultivo de Andalucía (palacio de Bibataubín).

Eje Puerta Real-Acera del Casino. 230 m. Características. Semipeatonal. Uso comercial, administrativo y turístico. Teatro Isabel la Católica. Es el corazón de la ciudad. Medidas fijas. Maceteros grandes (desde hace tiempo).

Eje Gran Vía-Reyes Católicos-Recogidas. 1.100 m. Características. Semipeatonal. Uso comercial, administrativo y turístico. Subdelegación del Gobierno, Fiscalía, Seguridad Social, Ayuntamiento, grandes comercios. Medidas fijas. Maceteros grandes (desde hace tiempo).

Calles Zacatín, Alhóndiga y Mesones. 280, 300 y 190 m. Características. Peatonal. Uso comercial, residencial, turístico. Medidas fijas. Maceteros grandes (desde hace tiempo).

Hospitalet

Rambla Just Olivares. 650x30 m. Características. Calle peatonal, comercios, bares y restaurantes. Allí está situada una comisaría de policía nacional. Carril bici a ambos lados. Medidas fijas. Bolardos fijos que impiden el paso de vehículos en la Rambla. Limitado acceso a vecinos (no se ha especificado cuándo se instalaron; en todo caso, antes del atentado de Niza). Jardineras y bancos (no se especifica cuándo fueron instalados).

Carrer D'Anselm Clavé. 280x10 m. Características. Calle peatonal, uso comercial. El acceso a vehículos está restringido a vecinos. Acceso al mercado de Santa Eulàlia. La circulación de cualquier vehículo en esta zona no puede sobrepasar los 10 km/h. Medidas fijas. Bolardos fijos marcan el paso de los vehículos con permiso de acceso. Medidas activas. Bolardos móviles de acceso restringido a vecinos (instalados en febrero de 2017).

Carrer Pareto. 400x10 m. Características. Calle peatonal, uso comercial. El acceso a vehículos está restringido para vecinos. Acceso al mercado de Santa Eulàlia. La circulación de cualquier vehículo en esta zona no puede sobrepasar los 10km/h. Medidas activas. Bolardos móviles de acceso restringido a vecinos (instalados en febrero de 2017).

Gran Via (tramo frente a Fira de Barcelona). Características. Calle de tránsito de vehículos. Fira de Barcelona. La Fira es un lugar de gran afluencia de visitantes cuando coincide con la celebración de conciertos. En los últimos años se ha ampliado el dispositivo policial para garantizar la seguridad de los viandantes y la circulación de los vehículos.

Jerez de la Frontera

Plaza Arenal. 100x70 m. Características. Peatonal. Zona turística y hostelera con veladores y terrazas. Sede de las oficinas municipales de Urbanismo y de Turismo y de Comisiones Obreras. De las ocho calles que confluyen en la plaza, dos tienen bocas de aparcamiento que bloquean su acceso. Pese a la existencia de bolardos, macetones y bocas de aparcamiento, la plaza es accesible para coches desde, al menos, cuatro calles distintas, ante la ausencia de medidas fijas o móviles. Ahora la Junta Local de Seguridad y Subdelegación del Gobierno han anunciado más jardineras y bolardos que se suman al refuerzo de agentes que ya patrullan las principales vías descritas a continuación. Medidas fijas. Bolardos fijos y jardineras (antes de los atentados yihadistas; la obra se realizó en 2006). Medidas provisionales. Barrera formada por autobuses como vehículos barrera (tras los atentados de Niza y Berlín, medida adoptada durante la Cabalgata de Reyes de 2017, igual que en las calles Lancería y Larga). Agentes (Desde los atentados de Barcelona y Cambrils, igual que en el resto de calles).

Calle Lancería. 102x14 m. Características. Peatonal, comercial, turística y de hostelería con veladores y terrazas. Calle totalmente accesible con aceras rebajadas y sin bolardos. Medidas fijas. Anunciada la instalación de bolardos y jardineras a raíz de los atentados de Barcelona, como en el resto de calles. Medidas provisionales. Barrera formada por autobuses como vehículos barrera. Agentes.

Calle Larga. 268x20 m. Características. Peatonal, comercial y turística. Calle totalmente accesible con aceras rebajadas y sin bolardos. Medidas provisionales. Barrera formada por autobuses como vehículos barrera. Agentes.

Calle Doña Blanca. 228x22 m. Características. Peatonal, turística y de hostelería con veladores y terrazas. Carga y descarga de 7 a 10 de la mañana. Mercado Municipal de Abastos. Estrechamiento en uno de sus extremos que impide la entrada de vehículos. Calle totalmente accesible con aceras rebajadas y sin bolardos. Medidas provisionales. Agentes.

Calle Consistorio. 106x14 m. Características. Peatonal, turística y de hostelería con veladores y terrazas. Carga y descarga de 7 a 10 de la mañana. Alli se encuentra el Ayuntamiento de Jerez. Calle totalmente accesible con aceras rebajadas y sin bolardos y con acceso para carga y descarga en una plaza cercana en la que desemboca. Medidas provisionales. Agentes.

Las Palmas de Gran Canaria

En su mayoría las medidas de seguridad fueron adoptadas a partir de 2016 y han afectado sobre todo a los grandes y medianos acontecimientos. En la Junta de Seguridad Local celebrada esta semana se ha reforzado levemente la presencia policial porque, según aseguran, ya se habían tomado medidas para reforzar la seguridad tras atentados ocurridos en 2016. Hay puntos de la ciudad que no son calles y que han sido objeto de revisión de seguridad, con mayor presencia de agentes y el refuerzo de elementos urbanos, como el Parque de Santa Catalina.

Zona de Playa Canteras y puerto. 3.000x8 m. Características. Peatonal. Varios organismos oficiales tienen aquí su sede. Medidas fijas. Bolardos, jardineras y otras esculturas.

Calle Mayor de Triana (y zona histórica). 650x12 m. Características. Peatonal. Varios organismos oficiales tienen aquí su sede. Medidas fijas. Bolardos, principalmente ( instalados en 2016). Medidas activas. Agentes o vehículos (desde 2016).

Calle Mesa y López (y zona comercial). 600x3 m. (zona semipeatonal) Características. Semipeatonal. Medidas fijas. Bolardos, jardineras y otros elementos urbanos. Medidas activas. Agentes o vehículos (desde 2016).

Madrid

Paseo de la Castellana. 6.300 m. Características. Principal vía de comunicación norte-sur. Estadio Santiago Bernabéu, complejo AZCA, CTBA, hospital La Paz. Hay vallas y árboles con troncos de gran diámetro que separan los bulevares de la carretera. Además hay bordillos altos y bolardos.

Gran Vía. 1.300 m. Características. Uso comercial, turístico y de ocio. Edificio Telefónica, plaza Callao, cines, teatros y grandes comercios. Vallas y bolardos en su recorrido. En el cruce de Gran Vía con la calle Montera hay instalados bolardos más recientes. En el cruce de Gran Vía con Fuencarral hay un macetero.

Calle de Alcalá. 10.200 m. Características. Uso comercial, turístico y de ocio (especialmente en el comienzo de su recorrido). Banco de España, Alcaldía de Madrid, Ejército de Tierra, otros edificios oficiales. Calle vallada hasta la estación de metro de Pueblo Nuevo, salvo algunos tramos. En la plaza de Cibeles, el Cuartel General del Ejército tiene instalados bolardos, pero no hay en la acera del Consistorio.

Plaza de España. 35.000 m². Características. Uso comercial y de ocio. Cines, teatros y restaurantes (en los alrededores). La calzada está separada de la acera y el área peatonal con vallas, paradas de autobús, boca de metro y totems de Bicimad.

Palacio Real y Puente de Segovia. 38.000 m², 140 m. Características. Uso turístico y de ocio. Peatonal el entorno del palacio. Catedral de la Almudena, Palacio Real, Teatro Real. En la explanada que separa la Plaza de Oriente y el Palacio Real desemboca la calzada de la calle Bailén por ambos extremos. Existen bolardos de piedra y cadenas en ellos, salvo en un hueco, en el que esta semana se ha colocado un camión policial como vehículo barrera.

Málaga

Calle Larios. 300x10 m. Características. Peatonal. Uso comercial y turístico. Medidas fijas. Jardineras y elementos urbanos (las jardineras, desde que un conductor kamikaze con problemas mentales atropelló a nueve personas en agosto de 2008). Medidas activas. Agentes armados (en momentos de aglomeración de gente).

Alameda principal. 400x50 m. Características. Tráfico rodado con zona peatonal. Uso comercial y residencial. Allí se emplazan la Delegación de la Junta, el Archivo Municipal y una iglesia. Medidas activas. Agentes armados (en momentos de aglomeración de gente).

Parque. 800x30 m. Características. Tráfico rodado con zona peatonal. Zona turística. Ayuntamiento, Banco de España y Rectorado de la Universidad. Medidas fijas. Elementos urbanos instalados (desde 2011). Medidas activas. Agentes armados (en momentos de aglomeración de gente).

Avenida de Andalucía. 2.000x40 m. Características. Tráfico rodado con zona peatonal. Uso residencial. Hacienda, Servicio Estatal de Empleo, Instituto Nacional de la Seguridad Social e iglesia.

Puerto de Málaga (Palmeral de las Sorpresas y Muelle 1). 2.000x50 m. Características. Peatonal. Uso comercial y turístico. Tiene escaleras. Medidas activas. Barrera de seguridad tipo Nueva Jersey (desde el día siguiente a los atentados de Barcelona y Cambrils).

Móstoles

No se van a tomar medidas extraordinarias de momento, puesto que el municipio cuenta en el centro con un amplio despliegue de bolardos, según fuentes municipales. La Avenida Constitución y la Avenida Dos de mayo, ambas zonas comerciales y la Plaza de España, donde está situado el Ayuntamiento, son todas áreas que cuentan con bolardos.

Murcia

Plaza de Santo Domingo. 120x33 a 65 m. (6.400m²) Características. Peatonal. Uso residencial, comercial y turístico. Hay una iglesia. Hay jardineras de obra de gran tamaño. Acceden vehículos de montaje cuando se prepara alguna actividad en la plaza. Medidas fijas. Bolardos fijos y vallas metálicas (desde hace unos 10 años). Jardineras (se han colocado el viernes 25 de agosto a raíz del ataque de Barcelona). Medidas activas. Vehículos barrera (en previsión de grandes aglomeraciones). Medidas provisionales. Agentes de Policía Local (vigilancia habitual y constante desde hace años).

Avenida Libertad. 230x30 m. Características. Peatonal. Uso residencial y comercial. Hay escaleras mecánicas, ascensor de un aparcamiento subterráneo y jardineras de obra de gran tamaño. Acceden vehículos de montaje cuando se prepara alguna actividad. Medidas fijas. Jardineras (instaladas el martes 22 de agosto). Medidas activas. Vehículos barrera (en previsión de grandes aglomeraciones). Medidas provisionales. Agentes de Policía Local (vigilancia habitual y constante desde hace años).

Plaza del Cardenal Belluga. 75x55 a 25 m. Características. Peatonal. Uso turístico y residencial. Allí se encuentran Ayuntamiento, Obispado y Catedral. Actualmente pueden acceder vehículos de carga y descarga. Medidas fijas. Bolardos (se colocarán en los próximos días a raíz del ataque de Barcelona). Jardineras (se colocarán en los próximos días). Medidas activas. Vehículos barrera (en previsión de grandes aglomeraciones). Medidas provisionales. Agentes de Policía Local (vigilancia habitual y constante desde hace años).

Oviedo

Según informa el Ayuntamiento, hasta el momento no se han tomado medidas excepcionales de seguridad en puntos de grandes aglomeraciones pero la ciudad celebrará sus fiestas a partir del 14 de septiembre y antes se reunirá la Junta Local de Seguridad, donde se estudiará la pertinencia de adoptar medidas extraordinarias de seguridad ante la gran afluencia de público que se espera.

Palma

La Rambla. 400x22 m. Características. Peatonal y comercial. Tanto de uso turístico como de residentes. A ambos lados discurre la calzada, con paradas de carga y descarga para los comercios. En la calle están el edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social, el Colegio de Abogados de Baleares y una Iglesia. A ambos lados discurre la calzada, con paradas de carga y descarga para los comercios. La calle está algo elevada con respecto a las dos calzadas que discurren a ambos lados. Cuenta con puestos fijos de flores y terrazas de restaurantes. Medidas fijas. Elementos urbanos como bancos de piedra, fuente de piedra en un extremo y esculturas de piedra en el otro (desde hace varios años). Medidas provisionales. Sin medidas provisionales.

Carrer Sant Miquel. 600x7 m. Características. Peatonal, comercial y muy turística. Hay varias iglesias. La calle es totalmente peatonal aunque pueden acceder vehículos policiales y algunos de reparto autorizados. Medidas fijas. Jardineras instaladas que se sustituirán en el futuro por otras más estéticas (a raíz de los atentados de Barcelona y Cambrils). Medidas provisionales. Agentes que patrullan la zona a pie y en coche desde que se elevara el nivel de alerta y por el dispositivo de verano.

Passeig del Borne. 325x44 m. Características. Peatonal, comercial y muy turística. Hay varias iglesias. Sin edificios oficiales, aunque hay muchos cercanos, como la Delegación del Gobierno o los paseos de la catedral. El paseo es totalmente peatonal y los vehículos autorizados solo pueden pasar por las calzadas que discurren a ambos lados. El paseo está algo elevado con respecto a las calzadas que discurren a ambos lados y cuenta con terrazas de restaurantes. Medidas fijas. Elementos urbanos como bancos en ambos costados y jardineras (desde hace años). Medidas provisionales. Agentes y vehículo policial de bloqueo en uno de los extremos desde el nivel de alerta 4 y por el dispositivo especial de verano.

Pamplona

Avenida Carlos III. 1.000x30 m. Características. Peatonal y comercial, con acceso limitado a carga y descarga. Delegación del Gobierno, Palacio de Navarra e iglesia de San Antonio. Carga y descarga limitada de 8 a 11 de la mañana. La cruzan 10 calles con tráfico rodado y hay dos aparcamientos subterráneos. Medidas fijas. Bolardos fijos en cruces con vías con tráfico (desde la peatonalización en 2007). Medidas activas. Barreras Nueva Jersey (instaladas para San Fermín 2017 y luego retiradas). Medidas provisionales. Patrullas de Policía Foral y Nacional (desde San Fermín 2017 y mantenidas después).

Calle Estafeta. 300x15 m. Características. Peatonal y comercial, con acceso limitado a carga y descarga. Carga y descarga limitada de 8 a 11 de la mañana. 3 calles la cruzan, pero son peatonales, el acceso solo es en un sentido. Los vecinos tienen limitado el acceso al mismo horario que la carga y descarga. Medidas fijas. Bolardos fijos en cruces con vías con tráfico (desde la peatonalización en 2007). Bolardo móvil activado desde Policía Municipal (desde la peatonalización en 2007). Medidas activas. Barreras Nueva Jersey (instaladas para San Fermín 2017 y luego retiradas). Medidas provisionales. Patrullas de Policía Foral y Nacional (desde San Fermín 2017 y mantenidas después).

Plaza del Castillo. 14.700 m². Características. Peatonal y comercial, con acceso limitado a carga y descarga. En ella se encuentra el Palacio de Navarra, sede del Gobierno Foral. Carga y descarga limitada de 8 a 11 de la mañana. Un aparcamiento subterráneo, acceso permitido para vecinos y hotel previa llamada a Policía Municipal. Medidas fijas. Bolardos fijos en cruces con vías con tráfico (desde la peatonalización en 2007). Bolardo móvil activado desde Policía Municipal (desde la peatonalización en 2007). Medidas activas. Barreras Nueva Jersey (instaladas para San Fermín 2017 y luego retiradas). Vehículos de vigilancia de la Policía Municipal. Medidas provisionales. Patrullas de Policía Foral y Nacional (desde San Fermín 2017 y mantenidas después).

Sabadell

Avinguda Francesc Macià. 750x35 m. Características. Con calzada. Uso comercial. Circulación en doble sentido. Medidas fijas. Cortada al tránsito en fiestas mayores y señaladas como Navidad con agentes de seguridad y vallas móviles en la entrada (desde el atentado de Niza).

Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife comenzó a aplicar medidas de protección en 2015, tras la activación de la actual alerta terrorista. Con los atentados de Barcelona se ha reforzado la presencia policial. En la mayor parte de las vías de importancia de la ciudad ya existían bolardos y maceteros para impedir atropellos. Hay que recordar que Santa Cruz de Tenerife posee una refinería de petróleos (CEPSA) en pleno corazón urbano, en donde se han dispuesto controles policiales muy intensos en las principales rotondas cercanas a sus instalaciones. Otros municipios de la isla de Tenerife han comenzado a poner maceteros en las vías peatonales y playas (Granadilla de Abona, Arona y Adeje).

La Rambla. 1.800x29 m. Características. Peatonal. Uso residencial, comercial y turístico. Consejería de Sanidad, Colegio de Arquitectos, iglesia de San José, Museo Militar de Almeida y hoteles emblemáticos, como el Mencey. La Rambla es una de las arterias de la ciudad y la divide en dos. Es también una de las principales vías de entrada y salida de la capital. En los laterales han proliferado terrazas y bares. Medidas fijas. Cuenta con jardineras y otros elementos urbanos.

Calle Bethencourt Alfonso. 300x12 m. Características. Peatonal, comercial. Muy turística. Varios consulados tienen allí su sede. Medidas fijas. Jardineras y pivotes. Medidas activas. La Policía Nacional y Local patrullan esta vía con mucha frecuencia debido a la gran afluencia de turistas y el gran número de restaurantes y terrazas.

Calle Méndez Núñez. 1.050x15 m. Características. Tráfico rodado. Al inicio de la vía se encuentra la Plaza de Weyler y la Comandancia Militar. Hacia la mitad, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Delegación del Gobierno. También hay un hospital y el parque García Sanabria. Medidas fijas. Elementos urbanos y jardineras. Medidas activas. Presencia policial y dispositivos de vigilancia electrónica.

Plaza de España y calle Castillo. 5.000 m² y 910x5 m. Características. Peatonal, comercial. Muy turística. Cabildo de Tenerife, entidades bancarias, iglesias, centros comerciales y Parlamento de Canarias. Es peatonal en algunos tramos. Solo están autorizados los vehículos de reparto y vecinos. Medidas fijas. Bolardos y jardineras en los extremos de entrada a la vía. Medidas activas. Vigilancia electrónica y dispositivos policiales en las intersecciones (que además cuentan con bolardos).

Calle José Manuel Guimerá. 340x33 m. Características. Administrativa y comercial. Presidencia del Gobierno y Edificio de Usos Múltiples, sede de consejerías del Gobierno regional. Se trata de una calle de dos carriles que es cortada los domingos para la celebración del rastro al que acuden miles de personas. Medidas activas. Vigilancia electrónica y control policial. Medidas provisionales. Camiones municipales a ambos lados de la vía para evitar la entrada de vehículos cuando se celebra el rastro.

Sevilla

Avenida de la Constitución. 600x20 m. Características. Peatonal y turística. Consejería de Salud, Catedral, Archivo de Indias, Correos, Consulado de Turquía e iglesias. Tiene una parada de tranvía con rampas y escalones, farolas, árboles y bancos de piedra. La atraviesa un tranvía, hay coches de caballos y terrazas, cuenta con un carril bici y, como ahora, recoge unos paneles de una exposición. Medidas fijas. Maceteros (el viernes 25 se colocan nuevos en la Puerta de Jerez). Medidas activas. Agentes para controlar el acceso por Puerta Jerez y vehículos policiales (desde los atentados de Barcelona).

Calle Sierpes. 385x6,5 m. Características. Peatonal y comercial. Por los dos extremos de la calle es complicado acceder en vehículo. Hay algunas terrazas de bares.

Calles Velázquez y Tetuán. 170x6,5 m. y 178x7 m. Características. Peatonal y comercial. Una cabina telefónica y macetones de hormigón para las estructuras de los toldos. Hay colocado otro vehículo barrera en el acceso de una de las principales calles que conducen a esta, la calle Rioja. Medidas activas. Vehículo barrera y agentes (desde los atentados de Barcelona).

Calle San Fernando. 350x13 m. Características. Peatonal y turística. Rectorado de la Universidad de Sevilla. Tiene una parada de tranvía con rampas y escalones, farolas, dos hileras de árboles y terrazas. Cuenta con carril bici. Medidas fijas. Bolardos fijos (el viernes 25 se colocan nuevos en la Puerta de Jerez). Bancos en uno de los accesos (desde hace años). Medidas activas. Presencia policial, tanto agentes como vehículo (desde los atentados de Barcelona).

Plaza del Triunfo. 68x30 m. Características. Peatonal y turística. Real Alcázar, Catedral y Casa de la Provincia. Zona ajardinada con escalones y árboles y dos monumentos (estatuas). Hay coches de caballos. Medidas fijas. Bolardos fijos (desde los atentados de Barcelona y Cambrils). Medidas activas. Presencia policial, tanto agentes como vehículo (desde los atentados de Barcelona).

Terrassa

Carrer Sant Pere. 170x10 m. Características. Paso peatonal. Uso comercial. El Ayuntamiento se plantea instalar más medidas de seguridad en estas calles a partir de septiembre. Medidas fijas. Bolardos automáticos. Medidas activas. Presencia policial en la entrada de la calle durante fiestas señaladas como Navidad o Fiestas mayores (desde hace un año).

Carrer Font Vella. 270x10 m. Características. Paso peatonal. Uso comercial. El Ayuntamiento se plantea instalar más medidas de seguridad en estas calles a partir de septiembre. Medidas fijas. Bolardos automáticos. Medidas activas. Presencia policial en la entrada de la calle durante fiestas señaladas como Navidad o Fiestas mayores (desde hace un año).

Rambla d'Ègara. 1.500x20 m. Características. Peatonal y calzada. Solo admitido el paso a transporte público y residentes. Mercat de la Independencia y varios museos. El Ayuntamiento se plantea instalar más medidas de seguridad en estas calles a partir de septiembre. Medidas activas. Presencia policial en la entrada de la calle durante fiestas señaladas como Navidad o Fiestas mayores (desde hace un año).

Valencia

Calle Navellos. 260x16 m. Características. Peatonal. Uso turístico y hostelero. Sede de las Cortes Valencianas. Medidas fijas. Jardineras (tras los ataques de Barcelona y Cambrils). Medidas provisionales. Agentes (tras los ataques de Barcelona y Cambrils). Vehículo policial bloquea el acceso (tras los ataques de Barcelona y Cambrils).

Plaza de la Virgen. 70x60 m. Características. Peatonal. Uso turístico y hostelero. Medidas fijas. Jardineras (tras los ataques de Barcelona y Cambrils). Medidas provisionales. Agentes Vehículo policial bloquea el acceso (tras los ataques de Barcelona y Cambrils).

Paseo Russafa. 236x13 m. Características. Peatonal. Uso turístico, hostelero y comercial. Allí está la catedral de Valencia. Hay escalones en una parte de la plaza. Medidas fijas. Jardineras (tras los ataques de Barcelona y Cambrils). Medidas provisionales. Agentes Vehículo policial bloquea el acceso (tras los ataques de Barcelona y Cambrils).

Calle Ribera. 210x13 m. Características. Peatonal. Uso turístico y hostelero. Medidas fijas. Jardineras (tras los ataques de Barcelona y Cambrils). Medidas provisionales. Agentes Vehículo policial bloquea el acceso (tras los ataques de Barcelona y Cambrils).

Paseo Marítimo. 1.800x10 m. Características. Peatonal. Uso turístico y hostelero. Medidas activas. Vallas Nueva Jersey (se colocarán en los próximos días, a raíz de los ataques de Barcelona y Cambrils). Medidas provisionales. Agentes Vehículo policial bloquea el acceso (tras los ataques de Barcelona y Cambrils).

Valladolid

El Ayuntamiento de Valladolid esperará a que la Junta Local de Seguridad se reúna el próximo día 29 para decidir si tomar medidas de seguridad ante la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, que comenzarán en los primeros días de septiembre. De la Junta forman parte el propio Consistorio, la Subdelegación del Gobierno y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Desde el Ayuntamiento vallisoletano se reconoce que "actualmente" en el centro de la ciudad "no hay instalados bolardos, jardineras ni otros elementos de mobiliario urbano, fijos ni móviles, más allá de los que ya existían". El Ayuntamiento de Valladolid se reconoce que está previsto "cruzar vehículos de policía en los principales accesos en momentos de grandes concentraciones", tal y como "se hace en cada ocasión en la que se espera mucha afluencia de público".

Calle Santiago. 500x14 m. Características. Peatonal. Une la plaza de Zorrilla con la Plaza Mayor. Medidas fijas. Jardineras de ornamentación que engalanan la calle (instaladas hace años). Medidas activas. Bolardos que pueden retirarse en los accesos desde las plazas (desde hace años).

Calle Miguel Íscar. 500x18 m. Características. Desde ella se accede a la Casa de Cervantes. Medidas fijas. Vallas que ocupan prácticamente toda la vía, con una división clara entre aceras y calzada.

Paseo de Zorrilla. 3.000x48 m. Características. Da acceso al Campo Grande. Medidas fijas. Jardineras en las aceras. Vallas en los cruces con otras calles.

Vigo

Rúa do Príncipe. 450x10 m. Características. Peatonal. Uso comercial. Medidas fijas. Jardineras (se colocaron hace tiempo tras unas obras de adaptación de la calle).

Porta do Sol. Características. Abierta al tráfico, pero cerrada ante acontecimientos que congregan grandes aglomeraciones. Medidas activas. Cuando se celebran eventos se disponen vallas y se aumenta la presencia policial (desde antes de los últimos ataques terroristas).

Vitoria

Cuesta de San Francisco. 160x6 m. Características. Calle con calzada. Acceso libre. Uso comercial y de restauración. Hay escaleras en un extremo y una cuesta en el otro. Medidas activas. Barrera de seguridad tipo Nueva Jersey (solo en fiestas de Vitoria tras recomendación por el ataque de Niza y nivel de alerta 4). Vallado para control con agentes (el vallado era para evitar la entrada de vidrio a una plaza en la que el día grande llegaron a coincidir 80.000 personas).

Calle Prado. 200x20 m. Características. Acceso limitado a partir de las 12. Sede del Defensor del Pueblo, Catedral nueva y tranvía. Medidas fijas. Control de acceso electrónico. Medidas activas. Barrera de seguridad tipo Nueva Jersey (solo en fiestas de Vitoria tras recomendación por el ataque de Niza y nivel de alerta 4). Vallado para control con agentes (mismo supuesto de la cuesta de San Francisco).

Calle Olaguíbel. 850x10 a 20 m. Características. Tráfico rodado y uso comercial. Sede de la Subdelegación del Gobierno, comisaría, hospital de Santiago y un ambulatorio. Medidas activas. Barrera de seguridad tipo Nueva Jersey (solo en fiestas de Vitoria tras recomendación por el ataque de Niza y nivel de alerta 4). Medidas provisionales. Vehículos cruzados y presencia policial armada durante las fiestas.

Calle Dato. 500x12 m. Características. Peatonal. Uso comercial. Sede de las oficinas del Ayuntamiento y de la Seguridad Social. Medidas fijas. Bolardos. Medidas activas. Bolardos móviles activados (desde la celebración de las fiestas de Vitoria). Barrera de seguridad (tipo Nueva Jersey) (solo en fiestas de Vitoria tras recomendación por el ataque de Niza y nivel de alerta 4). Medidas provisionales. Vehículos cruzados y presencia policial armada durante las fiestas. Vallado para dirigir un control con agentes solo durante la duración de las fiestas.

Zaragoza

Plaza del Pilar. 500x50 m. Características. Peatonal, turística y de hostelería. Basílica del Pilar, Seo Vieja y Ayuntamiento. La fuente de la Hispanidad cierra el lado oeste con largos bancos de piedra en los extremos. Hay escaleras en el lado este hacia la Seo Vieja. A la plaza solo acceden servicios de emergencia y algunos vehículos de servicio a una residencia de ancianos. Solo la cruza una calle con tráfico (Jaime I). El acceso desde esta calle está cerrado por una marquesina de autobús. El Ayuntamiento estudia la posibilidad de aumentar las medidas de seguridad. Medidas fijas. Bolardos fijos en los cruces con vías con tráfico (desde la peatonalización de la plaza). Vehículos de la Policía Municipal en el entorno del Ayuntamiento. Medidas activas. Maceteros de cemento (durante las últimas Navidades).

Calle Alfonso I. 493x10 m. Características. Peatonal y comercial, acceso limitado a carga y descarga. Acceden los vehículos de carga y descarga en horario fijo cada mañana. El Ayuntamiento estudia la posibilidad de aumentar medidas de seguridad. Medidas fijas. Maceteros alrededor de las terrazas de la plaza Santiago. Medidas activas. Maceteros de cemento (durante las últimas Navidades).

Calle del Coso. 1.200x15 m. Características. Los 295 metros entre Plaza de España y Conde de Aranda son peatonales con paso de tranvía; el resto, con tráfico rodado abierto. Diputación. En el tramo semipeatonal entre plaza de España y Conde Aranda solo pasa el tranvía y existe un horario de carga y descarga para comercios y vecinos, aunque no existen barreras para impedir el paso de vehículos. El Ayuntamiento estudia la posibilidad de aumentar las medidas.

