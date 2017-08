La Guardia Civil busca a los hijos de Juana Rivas y prevé registrar su casa

La Guardia Civil acudió este martes a la casa en Maracena (Granada) de Juana Rivas, la madre que huyó con sus dos hijos para evitar que regresen a Italia con su padre y que está en libertad provisional. Los agentes acudieron por la tarde para localizar a los menores después de que Rivas afirmara por la mañana ante las cámaras de televisión que sus hijos estaban en su domicilio. "No me voy a la cárcel, me voy a mi casa con mis niños y vamos a seguir peleando", dijo a las puertas de los juzgados. Sin embargo, en la vivienda de Rivas los miembros del EMUME (Equipo Mujer-Menor) de la Guardia Civil preguntaron por el paradero de los niños y solo obtuvieron una negativa por respuesta. Los agentes se marcharon de vuelta a la comandancia.

Tras el portazo, el Instituto Armado informará del revés en sus pesquisas a los jueces —las titulares del Juzgado de Primera Instancia 3 y del Juzgado de Instrucción 2— y pedirá esta semana una orden de registro para localizar a los menores, de tres y 11 años, para lograr que regresen a Italia. Los magistrados pueden añadir cualquier otra medida policial que estimen necesaria para dar con el escondite donde los niños permanecen antes del curso escolar que comienza en septiembre.

A pesar de la victoria judicial que este martes logró Rivas —investigada por sustracción de menores y desobediencia a la autoridad judicial— y que solo concierne a su situación personal, el vuelo de los niños hacia Carloforte (Italia) parece ineludible. De momento, los menores permanecen ocultos por la madre y su familia, pero la justicia ya se ha pronunciado y ha ordenado a las Fuerzas de Seguridad que los encuentre.

Apoyo del PSOE a la madre y equidistancia del PP AGENCIAS Tanto el PSOE como el PP han coincidido en defender el interés superior de los niños. Pero mientras los socialistas se han inclinado por defender la posición de la madre respecto a los niños, los populares muestran una equidistancia respecto a los miembros de la pareja y sus intereses por retener a los hijos en España e Italia. La secretaria de Movimientos Sociales y Diversidad del PSOE andaluz, María Márquez, ha calificado de "positiva" la libertad provisional para Juana Rivas, para a continuación pedir que "se dé voz a los menores" en este tipo de casos. La Junta defiende que el caso responde “claramente” a situaciones de violencia de género, con condena judicial firme, tras la cual víctima y agresor volvieron a caer en la dependencia emocional, repitiéndose así el ciclo de violencia machista, que sufren de manera directa los menores. Mientras, el presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, ha pedido "atender al Estado de Derecho" en el "terriblemente complejo" caso de Juana Rivas después de que la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) haya pedido disposiciones específicas para evitar casos como el de la madre granadina.



"Siempre recomiendo atender al Estado de Derecho. Creo que el Estado de Derecho que tenemos ahora mismo en nuestro país es fundamental respetarlo, porque marca los cauces judiciales, de las normas que tenemos que seguir".

Carmen Siles, la juez de Primera Instancia encargada de la vía civil del caso, ha reclamado auxilio a las Fuerzas de Seguridad para localizar a los hijos de Rivas mediante providencias y oficios. "El auxilio implica no solo en el domicilio de residencia de los menores, sino también en aquellos otros lugares donde puedan encontrarse", aclaran ambas resoluciones judiciales. Por tanto, las pesquisas parecen una búsqueda contrarreloj después de que el Tribunal Constitucional cerrara definitivamente la vía para evitar el viaje a Italia de los niños con su padre —condenado por un delito de maltrato en 2009—.

Mientras, en Maracena Isabel Rivas, hermana de Juana, ha confirmado que sus sobrinos se encuentran junto a su madre y "descansando" de las presiones. "Feliz [Juana] no puede estar, pero un respiro grande sí ha tenido", en referencia a la libertad provisional decretada este martes por el juez. “Los niños también están mejor, sobre todo el grande, que pensaba que iba a perder a su madre (...) Juana se siente más fuerte para seguir con su lucha”, ha añadido.

En paralelo, el abuelo materno de los dos menores, Manuel Rivas, ha matizado que la policía tiene orden de, "si ve a los niños", entregarlos al padre, Francesco Arcuri. El abuelo de los niños ha añadido que Juana Rivas está en libertad y nadie puede preguntarle por la calle dónde va o qué hace, informa Efe. Tanto Arcuri como su abogado han declinado hacer comentarios sobre la situación de los menores este miércoles.