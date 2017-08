El Gobierno y los partidos se unen en un consenso de mínimos contra el terrorismo

Reunión del pacto antiterrorista en la sede del ministerio del Interior. CARLOS ROSILLO | atlas

El Gobierno y los partidos han ofrecido este lunes una inusual imagen de unidad en la reunión del pacto antiterrorista, un foro creado a partir del acuerdo suscrito entre el PP y el PSOE en febrero de 2015 con el objetivo de adaptar la respuesta legal a las nuevas formas de terrorismo, fundamentalmente yihadista. El Ejecutivo y las formaciones políticas han coincidido en un consenso de mínimos que pasa por la condena unánime a los ataques de Barcelona y Cambrils, así como en el reconocimiento a las fuerzas de seguridad y de emergencia y al ejemplo cívico de los ciudadanos de Barcelona. El ministro del Interior, que ha presidido la reunión, ha pedido a los partidos no firmantes del pacto (Unidos Podemos y los nacionalistas) que se adhieran al mismo. Estos, de momento, rehúsan hacerlo —aunque el PDeCAT y el PNV lo estudiarán—, pero seguirán asistiendo como observadores.

A la reunión han acudido representantes de 13 formaciones políticas, dejando una fotografía de unión poco frecuente. PP, PSOE, Ciudadanos, Foro Asturias, UPN, PAR, Coalición Canaria UPyD, como firmantes del pacto; y Unidos Podemos, Compromís, PNV, el PDeCAT y ERC, como observadores. De las fuerzas parlamentarias solo ha faltado EH Bildu. El pacto antiyihadista que sirve de base a la cita se firmó hace dos años entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de la oposición y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y y después fueron sumándose nuevos partidos.

Podemos no lo firmó por discrepar de su contenido concreto —hoy ha eludido explicar cuáles son sus diferencias—, pero ha acudido a todas las reuniones en calidad de observador. De la misma forma que los nacionalistas y Compromís. El representante de Podemos, el diputado Rafael Mayoral, ha confirmado que se mantendrán fuera del acuerdo pero ha subrayado que "por encima de firmas o no firmas" hay un "consenso básico" que es "la defensa de los derechos y la democracia". Todos han mostrado su intención de seguir acudiendo a las reuniones como observadores.

El ministro del Interior ha pedido expresamente en la reunión a los no firmantes su incorporación al pacto. "Sería muy positivo que pudieran suscribir este pacto todos aquellos partidos que todavía no lo han hecho", ha reclamado Juan Ignacio Zoido, a quien Ciudadanos ha apoyado en esta reclamación. Para el PSOE, sin embargo, no deja de ser una cuestión "accesoria". "La unidad se ha visualizado perfectamente con la asistencia, con independencia de que sean o no firmantes", ha reflexionado Margarita Robles. "Queremos remarcar el gesto político que supone el encuentro de todas estas fuerzas parlamentarias. Lanzamos un mensaje importante: el de unidad de acción", ha dicho Carles Campuzano, del PDeCAT.

En la reunión del pacto no se ha considerado actualizarlo pero Ciudadanos ha pedido que se profundice en un acuerdo que sea más "operativo" y que se traslade al ámbito europeo. "Está bien que se demuestre la unidad pero sería bueno que además de la foto de unidad vayan mas allá y se haga un pacto operativo que se reúna de forma más periódica", ha reclamado el vicesecretario general, José Manuel Villegas. El partido de Albert Rivera pide al Gobierno que elabore un informe tras los ataques en el que se evalúe qué cuestiones pueden mejorarse en la prevención de atentados terroristas, como la vigilancia de los imanes o la seguridad de los espacios públicos.

El PdeCAT y ERC han pedido al Gobierno, por su parte, que cumpla los acuerdos de la Junta de seguridad de Cataluña del pasado mes de julio, por los cuales los Mossos podrán participar en los mecanismos de Europol, la oficina de policía europea. "Hay disfunciones que no deberían haberse dado. Como la imposibilidad de los Mossos de acceder a Europol", ha remarcado Joan Tardá, portavoz de los republicanos.

En el encuentro, celebrado en el Ministerio del Interior, el Gobierno ha trasladado a las formaciones políticas la última información de la que se dispone sobre los atentados, así como la decisión tomada este sábado de mantener el nivel de alerta antiterrorista en nivel 4 sobre 5. El Ejecutivo ha mantenido informados a los líderes de los principales partidos desde que se produjeron los ataques, como ha agradecido la portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles. "Hemos estado perfectamente informados", ha subrayado. La portavoz socialista ha destacado que el PSOE apoyará "siempre" al Gobierno "en la lucha contra el terrorismo".

Las fuerzas políticas han mostrado unidad en la lucha contra el terrorismo desde los atentados en Barcelona y Cambrils de la pasada semana —con la excepción de la CUP y su intención de no acudir a la manifestación del próximo sábado por la asistencia del Rey— e incluso la sintonía se mantiene, hasta la fecha, entre el Gobierno y la Generalitat. Todos los portavoces del Congreso pactaron pocas horas después de los ataques una declaración institucional de condena de la Cámara baja y el viernes participaron todos en el minuto de silencio en la puerta de la sede de las Cortes.

El pacto antiterrorista de 2015 (era el cuarto de la democracia) incluyó una reforma del Código Penal para castigar las nuevas formas de terrorismo, como el desplazamiento al extranjero para incorporarse a una organización terrorista o colaborar con ella, la captación y el adiestramiento de terroristas, incluido el adiestramiento pasivo, el uso de las redes de comunicación y tecnologías de la información a estos efectos, la financiación de organizaciones terroristas y las distintas formas de colaboración con ellas.

El PSOE toleró la prisión permanente revisable a pesar de que discrepa de esta pena, ya que el acuerdo contempla el compromiso de que los delitos de terrorismo con resultado de muerte sean siempre castigados con la máxima pena del ordenamiento jurídico, que en la actualidad, tras la reforma del PP, es la cadena perpetua revisable.