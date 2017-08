“España ampliará su compromiso en la lucha contra el Estado Islámico”

“No tengo conciencia de haber hecho nada incorrecto, ni nada que no hayan hecho mis antecesores de cualquier color político”, contesta Dastis cuando se le pregunta por la polémica levantada por el hecho de que durante sus vacaciones se alojase varios días en la residencia oficial del embajador español en Quito.

“He estado de vacaciones en Ecuador pero, al mismo tiempo, me he reunido con tres ministros y con el alcalde de Quito, estamos preparando un nuevo centro cultural español allí y una posible visita del presidente de Ecuador a España en diciembre. ¿Me tenía que haber hospedado en un hotel cuando el embajador me ha invitado a su residencia? Yo he estado en residencias de compañeros cuando no era ministro”.

Sin embargo, Dastis es ahora el jefe del embajador. “Soy el jefe, pero he pagado mi billete de avión y fuera de Quito me he hospedado en hoteles. Si alguien se siente ofendido, lo lamento y pido disculpas”.