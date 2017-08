“Nunca olvidaré la cara del terrorista. Lo tuve a un metro”. Luis (nombre ficticio) es policía local de un pueblo de Cataluña y tiene entre 40 y 50 años. Prefiere no dar su nombre real porque quiere mantenerse en el anonimato. Dice que no es ningún héroe “ni nada de eso”. Pero Luis, el pasado jueves, salió corriendo con sus chanclas, su polo azul y sus bermudas de cuadros por el paseo marítimo de Cambrils, Tarragona, para dar caza al único terrorista que huyó del coche tras el atropello -los otros cuatro fueron abatidos-.

“Estaba tomándome un helado con mi familia y escuché unas detonaciones. En un primer momento pensé que eran petardos, así que salí a ver qué pasaba. De repente, vi una estampida de gente. Cientos de personas corriendo por el Paseo Marítimo sin control. Y ahí observé a un tío muy raro, con una camiseta de color naranja salmón y una especie de chaleco en el pecho. Salí corriendo tras él sin saber que era terrorista. Se quería meter por unas calles, como hacia el centro. Ahí empezó a lanzar proclamas en árabe y dije 'esto no me cuadra”.

-¿Pensó lo que estaba haciendo?

- Si lo pienso no voy.

Luis cuenta por teléfono que cuando dio caza al terrorista en uno de los callejones aledaños al paseo marítimo le miró a la cara. “Lo tuve a un metro. No quería que se fuera”. Frente a frente, le gritó que era policía. “Tenía que acercarlo a la vía principal sí o sí. No tenía armas, bueno mis zapatillas", añade con ironía. "Mi objetivo era que volviera al paseo central y rezar para que cuanto antes se acercara algún coche policial”. Y así fue.

“Cuando el terrorista escuchó que era policía nos amenazó. A mí y al chaval que corrió conmigo. Creo que era latino, pero no sé más. Ojalá pudiera volver a verlo porque juntos lo logramos”.

Todo sucedió muy rápido. “Entre que lo entretuvimos en el callejón y lo llevamos al paseo principal no pasaron ni dos minutos. Ya en la avenida vimos cómo se dirigía hacia nosotros un coche patrulla camuflado. Les hice gestos con las manos y les grité ‘policía, policía, soy policía’. Y se bajaron. Eran los Mossos. Y ya todo sucede como aparece en el vídeo que grabó un turista británico que estaba detrás de mi”. En estas imágenes, Luis aparece de espaldas y en bermudas junto a los Mossos cercando al terrorista: “Abajo, abajo”, grita Luis. Al instante, los agentes disparan y tras unos segundos abaten al individuo.

Luis nació en Plasencia, Cáceres. Dice que a los 22 años se marchó de esta ciudad extremeña para buscarse la vida fuera de su comunidad. Y se hizo policía local de un municipio de Cataluña. Cuenta que no para de recibir llamadas de medios de comunicación y de políticos que quieren ponerse en contacto con él. “Estoy seguro de que lo que hice lo haría más gente. Entre más de 300 personas corriendo alguno tendría que salir tras él, ¿no?”.

-¿Ha podido dormir?

-(Silencio). No me considero ningún héroe. Mira, ahora mismo estoy paseando a mi perra por el Paseo Marítimo y hoy mismo he vuelto a la playa con mi familia, aunque también te digo que al llegar a casa el jueves recibí una bronca tremenda de la familia.