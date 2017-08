Salvo que en las próximas horas se demuestre lo contrario, los 12 terroristas que integraban la célula que ha protagonizado los ataques en Barcelona y Cambrils no figuraban en el extenso catálogo confidencial de más de 3.000 sospechosos que manejan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De ser así, estaríamos ante un grupo casi invisible y más difícil de detectar.

Desde el 11-M en Madrid al 7-J en Londres hasta los recientes atentados en Bruselas o París, algunos de los autores de estas células locales integradas por varios miembros y bien organizadas, estaban en el radar policial, habían sido detenidos con anterioridad o monitorizados de forma intermitente. Un hecho que pone siempre en evidencia la eficacia policial y muestra la dificultad de combatir a este monstruo de mil cabezas, durmiente, silencioso y desestructurado.

Ninguno de estos terroristas era retornado de Siria o Irak, las zonas de conflicto a las que acuden los yihadistas de todo el mundo para unirse a las filas del Estado Islámico (ISIS), lo que no significa que no hayan viajado a esos países, según reconoce un responsable de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional. Otro dato peculiar si tenemos en cuenta que son, al menos, 12 personas.

Desde España han viajado hasta allí alrededor de 150 salafistas y regresado una veintena, la mayoría detenidos o monitorizados por los servicios de información. Una cantidad pequeña en comparación con los centenares de franceses, ingleses y alemanes que se han unido a la yihad siria e iraquí.

Pero los responsables policiales reconocen en privado que desconocen el número exacto de los muyahidines que desde España se han unido a las filas de Abu Bakr al-Baghdadi, el califa supremo de los yihadistas, por lo que todavía no hay una evidencia de que el grupo no lo lidere un “emir” formado en los campos de entrenamiento próximos a Alepo. Células tan numerosas suelen dirigirlas uno o dos yihadistas que ya han recibido el bautismo de la yihad.

El objetivo de los terroristas no era un atropello masivo en La Rambla de Barcelona. La explosión fortuita de varias bombonas de butano en el chalé de Alcanar demuestra que el grupo preparaba desde hace meses un ataque mucho más letal y profesional al viejo estilo de los protagonizados hace años por Al Qaeda Central. Los Mossos hallaron en el chalé trazas de TATP, el explosivo casero usado por el Daesh y conocido como “madre de Satán”. "Lo que estamos viendo es una célula de muchas personas y con una ambición fuera de la común. El atropello ha sido algo improvisado tras el suceso de Alcanar. Querían hacer algo muy, muy grande", asevera un alto mando de la lucha antiterrorista.

Un golpe que seguramente habría provocado más víctimas. Ni los Mossos ni los Servicios de Información del Estado se han atrevido todavía a especular con el lugar que habían elegido.

¿Cómo ha podido escapar al control de los servicios de información e inteligencia un plan tan diabólico urdido por 12 personas en Tarragona, una de las cunas más confortables del salafismo en España? En Salou y Cambrils se reunieron en 2001 Mohamed Atta, el jefe del comando del 11-S que protagonizó el ataque contra las Torres Gemelas, y Ramzi Binalshibh, el yemení con el que convivía de estudiante en un piso de Hamburgo. Allí comunicó el primero al segundo la fecha y los objetivos del ataque más grave que ha sufrido EE UU desde Pearl Harbor para que huyera de Europa, viajara a Afganistán y se los comunicara a Osama Bin Laden.

La respuesta de los expertos consultados coincide: "No tenían antecedentes vinculados a la yihad. Son gente nueva. Carecían, en general, del perfil delincuencial habitual". Javier Zaragoza, el ex jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y asesor del Fiscal General del Estado en materia de terrorismo internacional lo confirma: "No tenían antecedentes por yihadismo".

Localizar a la "gente nueva" es la principal tarea a la que se dedican los servicios de información mediante la utilización de centenares de "manipuladores" que meten la nariz en los nichos del salafismo, Cataluña es uno de los principales, e intentan descubrir que jóvenes tienen inclinaciones hacia la yihad. Al parecer, ni Moussa Oukabir, el presunto conductor de la furgoneta, ni los otros miembros del grupo estaban en el radar de los servicios antiterroristas.

La presunta "invisibilidad" de los 12 terroristas ha hecho muy difícil la tarea de las Fuerzas de Seguridad del Estado que desde hace años trabajan en coordinación permanente con los Mossos d´Escuadra en la lucha contra el terrorismo yihadista. "Salvo pequeños detalles recuerdo una coordinación más que aceptable entre los Mossos y las Fuerzas de Seguridad del Estado", comenta el fiscal Zaragoza.

La lista de atentados que los Mossos y los demás servicios antiterroristas han evitado es demasiado larga para ser nombrada. Entre ellos, un ataque con explosivos en 2008 contra el metro de Barcelona que preparó una célula de paquistaníes. Pero que una lista tan larga de terroristas residentes en localidades tan calientes del salafismo no haya sido detectada es una nueva muestra del tremendo desafío al que nos enfrentamos.