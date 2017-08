El PP cree que el modelo plurinacional de Sánchez “da alas a los independentistas”

El PP se ha opuesto este jueves a abrir el debate territorial que ha planteado el PSOE y ha criticado con dureza el modelo plurinacional que patrocina Pedro Sánchez desde que vuelve a ocupar la secretaría general de los socialistas. A juicio del partido que sostiene al Gobierno de Mariano Rajoy, no es el momento de plantear una reforma de la estructura de España, sino el de que los partidos constitucionalistas se unan frente al reto independentista. "Iniciar movimientos de este tipo, cuestionando nuestra Constitución, solo sirve para dar alas a los independentistas", ha dicho Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, sobre el modelo plurinacional de los socialistas.

Los delegados del 39º Congreso del PSOE aprobaron en junio una enmienda a la ponencia política en la que apostaron porque el artículo 2 de la Constitución recoja el reconocimiento de la plurinacionalidad de España. Los socialistas plantean ahora dos debates. El primero, interno, para detallar las características de ese modelo territorial y definir su contenido. El segundo, externo, con el resto de formaciones y en el Congreso, con vistas a una reforma constitucional que mejore el encaje de Cataluña en España. Sin embargo, el PP no lo ve adecuado.

"No sentimos un apoyo firme, sino maniobras especulativas un tanto extrañas, como buscar salidas que no caben ni tienen precedente en nuestro ordenamiento jurídico", ha dicho Hernando sobre la relación que ha establecido el PSOE con el Gobierno frente al reto independentista. "Decir que España es una nación de naciones y que no sepan qué naciones son es un disparate", ha subrayado durante una entrevista en RNE. "Eso de buscar fórmulas ocurrentes no es acertado, adecuado ni sirve absolutamente para nada. No es el camino. Aumentar este disparate no conduce a ninguna parte", ha añadido. Y ha remarcado: "Iniciar movimientos de este tipo, cuestionando nuestra Constitución, solo sirve para dar alas a los independentistas".

En la misma línea se ha expresado Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP. "O estás en la defensa de la Constitución y de un modelo autonómico en el que cabemos todos, o estás con la plurinacionalidad y con otro tipo de engendros que lo que hacen es dar alas a los independentistas", ha argumentado en una entrevista en Onda Cero.

La dirección nacional del PP considera que el PSOE "se está podemizando". Al tiempo, los socialistas decidirán a finales de mes qué tipo de iniciativas ponen en marcha para hacer frente al reto soberanista y en qué calendario: antes o después del 1 de octubre, cuando la Generalitat pretende organizar un referéndum ilegal de independencia en Cataluña.