Inmovilizadas 20 toneladas de huevo líquido contaminado en Bizkaia

Un cartón de huevos de Francia. ETIENNE LAURENT / REUTERS-QUALITY

El Departamento de Salud del Gobierno vasco ha inmovilizado una partida de 20.000 unidades de huevo líquido contaminado con el insecticida fipronil en una empresa de Bizkaia. El producto contaminado ha sido detectado antes de entrar en la cadena de distribución alimentaria, por lo que no hay ningún riesgo para la salud pública, y será destruido en los próximos días. Es la primera partida de productos contaminados por el insecticida de la que se tiene constancia en España.

La partida procedía de Francia y el Gobierno vasco fue avisado por el Ministerio de Sanidad a través de una alerta, con el objetivo de revisar de manera inmediata la partida. Aunque los huevos líquidos pasteurizados iban a entrar en la cadena de producción de la empresa alimentaria vizcaína, -no eran para el consumo directo- la inspección era de máxima urgencia y los inspectores de la sanidad vasca se trasladaron a las instalaciones de la empresa para hacer los análisis, este viernes por la tarde.

Según ha confirmado el Departamento de Sanidad vasco en un comunicado, durante la tarde de este viernes recibió una notificación de la presencia de una partida de 20 toneladas de huevo líquido pasteurizado contaminada con fipronil. El cargamento había sido enviado por carretera a una empresa de Bizkaia para elaborar productos que entrarían en las cadenas de distribución alimentaria.

Los servicios de inspección procedieron a la inmovilización de la partida contaminada, y a la comunicación inmediata al Ministerio de Sanidad, para que a su vez notificara a las autoridades europeas, cerrando el ciclo de esa comunicación concreta. De esa manera eliminaron el riesgo para la salud pública. En los próximos días el Departamento de Salud procederá a la destrucción de esta partida de huevos contaminada, y mantiene activados todos los dispositivos de vigilancia para esta alerta.

La alarma por huevos contaminados con fipronil, un producto no autorizado para su uso en animales de producción de alimentos, ha llegado a 17 países, según la última actualización de la Comisión Europea, entre los que no está España. La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición ha asegurado esta semana que "no se han distribuido productos implicados en España".

Según especialistas, el fipronil representa un riesgo de intoxicación "muy improbable" para los humanos, que, en los niveles máximos detectados en Bélgica y Holanda, tendrían que consumir miles de huevos contaminados a lo largo de su vida para sufrir efectos adversos. Entre los países afectados están Austria, Bélgica, Suiza, Alemania, Dinamarca, Francia, Reino Unido, Irlanda, Italia, Holanda, Polonia, Rumanía y Suecia.