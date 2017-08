Búsqueda sin prisa de Juana Rivas y sus hijos

La busca y captura de Juana Rivas es una más. Esto quiere decir que ni la Guardia Civil ni la policía cuentan con efectivos dedicados a localizar a la madre granadina que el 26 de julio huyó con sus dos hijos, de 11 y tres años, y que desde esta semana está en busca y captura. La orden de detención nacional e internacional emitida por el juez figura en la lista de fugados, pero localizar a esta madre y sus dos hijos no es una prioridad para ninguno de los dos Cuerpos y no existe un dispositivo específico para dar con ella.

“Tenemos cientos de peticiones y Juana Rivas no es precisamente de las personas más peligrosas. Todas las unidades tienen la orden de su detención, pero no porque salga en la tele vamos a buscar más”, afirman fuentes de la Guardia Civil. El EMUME del Instituto armado (Equipo Mujer-Menor) realizó las pesquisas en el entorno y entre los familiares de Rivas, pero sin resultado. “De momento no tenemos ni una pista sobre su paradero”, admiten dichas fuentes. El pasado martes, el titular del juzgado de Instrucción 2 de Granada dictó la orden de detención de la mujer al no comparecer en el marco de las diligencias abiertas por la vía penal para dirimir si ha incurrido en un delito de retención ilícita de menores por no entregar a sus dos hijos al padre, el italiano Francesco Arcuri, condenado por maltrato en 2009, como había decretado una sentencia.

Tanto la Guardia Civil como la policía subrayan que la búsqueda y captura de Juana Rivas no supone una prioridad ante casos con delitos de más gravedad —el más reciente de esta semana es un apuñalamiento con dos fugitivos— o numerosos robos con fuerza cuyos responsables aún no han sido localizados en los últimos meses. Tras acudir a los domicilios de las personas, realizar pesquisas en diferentes sitios que frecuentan, interrogatorios al entorno y cacheos en las calles, las patrullas no dan abasto para atender todas las peticiones de los jueces.

La policía dispone en Granada de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), que se encarga de las detenciones por busca y captura. Al tratarse de un caso vinculado a la violencia de género, también ha colaborado en la investigación la Unidad de Familia y Mujer (UFAM). “Si fuera un homicidio o asesinato, la persona sería un peligro público y por tanto una prioridad, pero como Juana hay muchos casos de gente que no se presenta ante el juez para diferentes juicios”, relatan fuentes policiales. “No tenemos un grupo específico y no hay nadie en concreto buscando a esta mujer”, añaden estas fuentes.

La Audiencia Provincial de Granada rechazó este jueves la petición de la madre para que se suspendiera la orden judicial que le obliga a devolver a sus hijos al padre. Los magistrados consideran que “no se han vulnerado derechos fundamentales ni garantías procesales” durante el proceso. Ante esta resolución, que es firme y contra el que no cabe recurso, los abogados de Rivas han vuelto a pedir amparo al Tribunal Constitucional. El recurso reclama que se suspenda la entrega de los menores como “medida urgentísima” para la “protección de unos menores de 3 y 11 años de edad” que, consideran, “le ha sido negada por los juzgados y tribunales ordinarios”.

La secretaria socialista de Igualdad, Carmen Calvo, y la secretaria ejecutiva de Violencia de Género, Susana Ros, defendieron ayer que el Estado debe garantizar el interés superior del menor, tal y como contempla el ordenamiento jurídico, y por ello exigieron que se tomen las decisiones más adecuadas para ello. Asimismo, a través de las redes sociales, colectivos feministas y miembros de partidos políticos apoyaron a la mujer bajo la etiqueta Juana cuenta conmigo.