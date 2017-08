El PSOE corrige a García-Page: “Lo que hoy parece espurio, mañana es necesario”

La dirección del PSOE ha corregido este viernes a Emiliano García-Page, presidente socialista de Castilla-La Mancha, que en una entrevista con EL PAÍS advirtió contra una posible alianza entre el PSOE, Podemos y los partidos nacionalistas para desplazar al PP de La Moncloa. "A Rajoy hay que echarle sacando más votos, no con pactos espurios", dijo García-Page. "Lo que hoy parece espurio, mañana es necesario", le ha contestado José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE, durante una intervención en RNE en la que ha calificado de mera "hipótesis de futuro" la posibilidad de que las dos formaciones de izquierdas formen un Gobierno conjunto.

Podemos presiona al PSOE para que registre "lo antes posible" una moción de censura contra Mariano Rajoy. Sin embargo, la dirección de Pedro Sánchez no cree que sea el momento de dar ese paso porque la aritmética parlamentaria le obligaría a lograr el apoyo de partidos nacionalistas e independentistas. Eso no impide que los dirigentes socialistas se muestren dispuestos a estudiar un gobierno conjunto con la formación de Pablo Iglesias en el futuro. Y que ahora subrayen lo que consideran una contradicción: García-Page fue rotundo en su crítica contra una hipotética alianza entre Sánchez e Iglesias para llegar a La Moncloa, pero se acaba de convertir en el primer líder del PSOE que integra a miembros de Podemos en su Gobierno.

"Efectivamente, ante las necesidades para llevar adelante un gobierno no pueden plantearse algunas cuestiones a nivel de principios", ha dicho Ábalos sobre ese cambio de opinión de García-Page. "De lo que se trata es de seguir desarrollando un programa socialista, y la única forma es buscar aliados. El PP no facilitó esta cuestión. Podemos sí ha estado por la labor. La realidad hay que asumirla. Lo importante es sacar adelante el proyecto político", ha seguido. Y ha subrayado: "No entiendo por qué las alianzas que establece el señor Rajoy con nacionalistas a cambio de cantidades dinero, a cambio de promesas incumplidas con unos y con otros, están perfectas, y el resto estamos condenados a lo espurio. Los votos se expresan en escaños, los escaños establecen mayorías parlamentarias y las mayorías parlamentarias gobiernos".