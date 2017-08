Juana Rivas, la madre que huyó con sus hijos, debe comparecer hoy ante el juez

Juana Rivas durante la rueda de prensa que ofreció en Maracena (Granada), el pasado julio. ALEX CAMARA (AFP) / VÍDEO: ATLAS

Este martes estaban citados en el juzgado de Instrucción 2 de Granada Juana Rivas, la madre de la localidad granadina de Maracena en paradero desconocido desde el 26 de julio, y su expareja, el italiano Francesco Arcuri, en el marco de las diligencias abiertas por la vía penal para dirimir si ella ha incurrido en un delito de retención ilítica de menores por no entregar a sus dos hijos al marido, como había decretado una sentencia.

Minutos antes de las 9.30 ha llegado al juzgado Arcuri, acompañado de su abogado y del cónsul italiano. “Confío en que hoy es un día para avanzar”, ha declarado a la prensa su letrado, Adolfo Alonso. “Nos importa saber dónde están los críos”, ha añadido.

A primera hora de la mañana aún no está claro si Juana Rivas comparecerá ante el juez. “Si no comparece desgraciadamente me voy a ver obligado a pedir la detención”, ha señalado el letrado de la expareja.

El juzgado ante el que han sido citado este martes los progenitores de los dos menores investiga si la madre ha podido cometer delitos de desobediencia a la autoridad judicial; de sustracción interparental de menores y de violencia psicológica habitual contra los hijos.

A unos metros de la entrada del juzgado se han concentrado varias docenas de personas de plataformas por la Custodia Compartida, que gritaban “Basta de huérfanos de padres vivos” mientras Alonso hacía declaraciones a la prensa. El abogado ha insistido en que su cliente sigue abierto a la negociación con Rivas. “Aún está la custodia de los niños por discutir”, ha recordado.