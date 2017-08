PP y Ciudadanos, un año de matrimonio de conveniencia

Fernando Martínez Maillo (Zamora, 1969) defiende la vigencia del pacto que une al PP con Ciudadanos, aunque considera a este partido "imprevisible" y califica a Albert Rivera de "temeroso".

Pregunta. ¿Cómo calificaría la relación del PP con Ciudadanos? ¿Socios, aliados, rivales, matrimonio de conveniencia…?

Respuesta. Somos todo y nada. Las circunstancias electorales hicieron que tuviéramos una mayoría minoritaria. La relación no es fácil porque es un acuerdo de investidura. Hay que dejarlo muy claro. Se empeñaron desde el primer día en que fuera así. Las circunstancias hubieran sido diferentes si hubieran entrado en el Gobierno o si hubieran firmado un acuerdo fuera de gobierno. Eso ha marcado el desarrollo, porque no todo lo que se acuerda en el Parlamento forma parte del contenido del documento acordado. Eso es lo que marca la diferencia.

P. ¿Hubiera preferido el PP que Ciudadanos entrara en el Gobierno?

R. Planteamos un acuerdo de gobierno desde el primer momento. Hubiera dado más estabilidad y hubiera habido menos desencuentros.

P. Ciudadanos dice que ese pacto es el único programa de Gobierno del PP.

R. Nos presentamos con un programa de gobierno a las elecciones. A veces Ciudadanos pretende situarse a la par del PP en el debate y para eso tiene que alcanzar una mayoría de edad que todavía no la ha alcanzado. Todos hemos tenido que ceder algo. A veces Ciudadanos plantea una equiparación entre ambos partidos y no es lo mismo. Nosotros tenemos muchos años de contribución a España, hemos gobernado ayuntamientos, diputaciones, comunidades y el gobierno de España. Ciudadanos ese salto no lo ha dado. Está en una posición más cómoda en todos los sitios sin entrar en los gobiernos. En ese sentido no ha alcanzado la mayoría de edad. Ciudadanos todavía no está testado como partido de gobierno.

P. ¿Por qué el PP no ha impulsado la eliminación de los aforamientos y la limitación de mandatos que recogía el preacuerdo de ambas partes y que era de obligatoria aplicación en el primer trimestre de la presidencia de Rajoy?

R. Ya cuando aceptamos expresamos sus problemas de aplicación. Ciudadanos era plenamente consciente de que era muy complicado aplicarlas en tan corto espacio de tiempo. No hemos engañado a nadie. Lo advertimos hasta la saciedad. Eliminar los aforamientos requiere una reforma de la Constitución. Ciudadanos muchas veces vive del eslogan y la frase fácil.

P. ¿Considera el PP que Ciudadanos ha sido desleal al impulsar en el Congreso la investigación de sus cuentas?

R. La deslealtad de Ciudadanos en este tema no procede de la aprobación de la comisión como de que cuando se planteó fijar límites a la comisión se asustó, se arrugó y no quiso someter a votación un límite temporal y material [de la investigación]. Dejó que los demás hicieran una causa general y se sumó por razones electorales. Ahí estuvo la deslealtad. El punto de fricción es que los demás partidos se negaran a que se estudiara su financiación.

P. ¿Por qué ha llamado a declarar a Rivera, su socio, a la comisión de investigación del Senado? ¿Declaración de guerra soterrada?

R. No. Es producto de que tenemos un acuerdo de investidura, no de gobierno, de que somos dos partidos diferentes, con estrategias políticas distintas y que en algunos temas estamos de acuerdo y en otros en desacuerdo. Ciudadanos está usando este tema para desgastar al PP. Estamos por encima de estas circunstancias. El pacto continúa. Esto no impide ni dinamita ningún acuerdo.

P. ¿Cuál es el próximo paso para los dos partidos?

R. Los Presupuestos de 2018. No podemos olvidar que el documento hay una coletilla que dice que todos los acuerdos están supeditados al cumplimiento de la senda de estabilidad.