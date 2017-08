Rajoy propone a la UE suprimir los visados a los dirigentes venezolanos

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a la derecha, durante su paseo en Ribadumia (Pontevedra). SALVADOR SAS (EFE) / VÍDEO: EFE

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha propuesto la supresión de la autorización para viajar a España y retirar los visados a las personas vinculadas con el régimen de Nicolás Maduro dada la situación en Venezuela. El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, habría comunicado esta medida a la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, en respuesta a la celebración de elecciones a la Asamblea Constituyente en el país latinoamericano, así como por el encarcelamiento de líderes opositores.



Rajoy ha explicado que ya el propio domingo dio instrucciones para "que se sacara un comunicado diciendo que España no iba a reconocer de ninguna de las maneras la Asamblea Constituyente esa por ilegal, antidemocrática y chapucera".



A partir de ahí, ha añadido, se han producido dos conversaciones distintas: la ya citada entre Dastis con la Unión Europea y Mogherini y otra con el ministro de Asuntos Exteriores de Perú, encargado de convocar la próxima semana a todos los ministros de exteriores latinoamericanos "para ver las medidas que se van a tomar contra el Gobierno venezolano".



"Seguiremos tomando medidas", ha sentenciado Rajoy, que no ha querido dejar pasar la oportunidad de lanzar un mensaje a todos los venezolanos diciéndoles que "el mundo está con ellos", así como Unión Europea y España también "por supuesto".



"No los vamos a dejar solos de ninguna manera", porque "el siglo XXI no está para que haya gente que vuelva a tiranía de épocas pasadas", ha concluido.