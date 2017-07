Eduardo Madina renuncia a su acta como diputado del PSOE y abandona la política

El diputado socialista Eduardo Madina. J. Villanueva Vídeo: ATLAS

El socialista Eduardo Madina ha anunciado su decisión de renunciar a su escaño como diputado y de dejar la política. En una carta remitida a la portavoz del grupo socialista en el Congreso, Margarita Robles, Madina expone su determinación: "He tomado la decisión de iniciar una nueva etapa profesional que nada tendrá que ver con la actividad política e institucional. A partir del mes de septiembre ya no desempeñaré mi actividad como diputado socialista en el Congreso".

En la misiva, el diputado por Madrid, que compitió con Pedro Sánchez en las primarias para la secretaría del PSOE en 2014, destaca el "honor" que ha supuesto "representar a una parte de nuestra sociedad a través de las razones de la socialdemocracia". "El mayor honor que me ha concedido el PSOE", afirma. "De la misma manera, trabajar al lado de mis compañeros y compañeras del Grupo Socialista, a lo largo de todo este tiempo, me ha dejado suficientes muestras de calidad humana, talento y capacidad como para saber que he tenido el enorme privilegio de formar parte de un grupo absolutamente excepcional. A todos ellos, muchísimas gracias por tanto", añade.

El diputado se posicionó en las últimas primarias al lado de la presidenta andaluza, Susana Díaz. “Estoy con Susana Díaz para dejar atrás los peores años de la historia del PSOE”, afirmó en una entrevista a EL PAÍS. Ahora, con su renuncia, será José Enrique Serrano, jefe de gabinete de los dos presidentes de Gobierno socialistas y uno de los negociadores del pacto de Gobierno frustrado de Pedro Sánchez con Ciudadanos y Podemos, quien ocupe su puesto.

Como despedida, Madina desea "la mayor de las suertes" al secretario general socialista, Pedro Sánchez, como al PSOE, "un partido fundamental en el desarrollo de nuestro país que siempre me tendrá a su disposición", indica. "Sus valores y sus principios seguirán siendo los míos y, como siempre han hecho, continuarán guiando mi vida", concluye.