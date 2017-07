El PSOE y Podemos pedirán que Rajoy comparezca en el Congreso en agosto

El PSOE y Podemos se declaran autónomos en sus estrategias políticas pero están dispuestos a converger si a ambos les interesa. Cada uno de ellos establece sus tiempos y así se justifica que el miércoles Pablo Iglesias hiciera una petición que Pedro Sánchez evitó responder. Iglesias le instó a que juntos pidieran un pleno extraordinario para que compareciera Mariano Rajoy y Pedro Sánchez no le respondió sino que hizo una declaración con tono de gravedad en la que se instaba a Rajoy a que abandonara de inmediato la presidencia del Gobierno tras su declaración como testigo en el caso Gürtel. Este jueves ambos políticos caminarán en la misma dirección ya que Sánchez apoyará la propuesta de Iglesias de pedir esa comparecencia parlamentaria.

Cada día tiene su afán y es este jueves cuando el PSOE considera que es el momento de dar una respuesta práctica a la intervención de Mariano Rajoy ante la Audiencia Nacional en la que no despejó ninguna duda sobre la gestión económica de su partido.

Diputación Permanente

En las próximas horas los grupos parlamentarios del PSOE y Podemos suscribirán una petición conjunta para que se reúna la Diputación Permanente del Congreso en los próximos días para que se debata la celebración de un pleno extraordinario en el que Mariano Rajoy comparezca y sea sometido al escrutinio de los grupos parlamentarios sobre la financiación de su partido como ya ocurrió un 1 de agosto de hace cuatro años. Al estar en periodo de vacación parlamentaria cualquier iniciativa de plenos extraordinarios tiene que realizarse a través de la Diputación Permanente que es la instancia que suple la labor del pleno del Congreso.

Aunque formalmente su reunión está prevista para casos de urgencia y extrema relevancia, año tras año la oposición provoca estas reuniones aunque los asuntos no sean objetivamente de tal gravedad que no puedan esperar a septiembre. Este instrumento tiene la utilidad para la oposición de que, aunque no se acepten sus peticiones, al menos permite que se produzca el debate, aunque la votación se pierda, como recalcan interlocutores socialistas.

Una votación sobre la celebración de un pleno extraordinario en agosto para que comparezca Mariano Rajoy tiene en principio un resultado incierto, ya que con los votos del PSOE y Podemos no son suficientes. Ciudadanos es partidario de que esa comparecencia se produzca en otoño en la Comisión de investigación de financiación del PP y sí apoyaría la comparecencia de Rajoy en agosto el PDeCat y ERC.