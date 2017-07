Sánchez pide la dimisión de Rajoy por degradar el cargo de presidente

Pedro Sánchez, este miércoles. VÍCTOR LERENA (EFE) / ATLAS

Las reacciones a la declaración del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la Audiencia Nacional como testigo del caso Gürtel no se han hecho esperar. Tras casi dos horas de declaración, Rajoy ha abandonado la Audiencia, mientras han ido aflorando, a través de diversos medios, las impresiones sobre su intervención.

Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, ha considerado que un presidente de gobierno tiene que ser un referente y se ha preguntado "qué ejemplo está dando". Sanchez ha calificado de "día negro para la democracia" que un presidente de Gobierno declare por un caso de corrupción. Ha lanzado diez preguntas a Rajoy sobre su idoneidad en el cargo tras las respuestas que ha dado en la Audiencia Nacional. "Solo tiene una salida: presentarle su dimisión al Rey", ha añadido, por degradar el cargo que ocupa.

Su exigencia ha sido contundente: antes de que acabe el día, Rajoy debe dimitir. “Señor Rajoy por dignidad de la democracia tiene usted que dimitir”, ha señalado en una larga declaración que leída en la sede de su partido.

“Yo dimití por defender mis convicciones, ¿cuáles son las suyas?”, ha preguntado Sánchez a Rajoy como colofón de otras diez preguntas relacionados con la corrupción y, sobre todo, de la imagen que proyectaba de España al haber tenido que declarar por la presunta corrupción de su partido. “Presente su dimisión esta misma mañana, ponga fin a su agonía o terminará agonizando las instituciones españoles”, le ha instado. “Dimita para no arrastrar a España en su caída”. No está en condiciones, según el líder del PSOE, de hacer frente a los graves problemas de España y ha citado el problema territorial. "Solo le queda una salida, por dignidad, no la suya sino de la democracia, dimitir”.

La imagen del presidente del gobierno en los tribunales “es el resumen de seis años de desmanes y pillaje del PP”, ha concluido Sánchez

Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, ha afirmado que ha sentido "vergüenza" por el tono de "impertinencia y chulería" con el que se ha dirigido Rajoy a los letrados. "Vergüenza al ver al abogado de Bárcenas hacer de abogado de la defensa de Rajoy. Demuestra que hay un pacto de silencio entre corruptos", ha afirmado el líder de Podemos. Para Iglesias, "o bien Rajoy miente para proteger al PP. O bien es un señor enormemente negligente. No debe seguir siendo presidente del Gobierno", ha añadido.

Joan Baldoví, portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, ha emitido un tuit en el que afirma que un secretario general que no conoce la gestión económica de su partido "miente" o "es un incompetente". "Que Rajoy escoja la opción para dimitir", añade.

Óscar Puente, portavoz de la Ejecutiva federal del PSOE, ha explicado que ha oído en el coche parte de la declaración de Mariano Rajoy en la Audiencia Nacional y que se le ha "revuelto el estómago".

Rafael Hernando, portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, ha manifestado a través de su cuenta de Twitter que la declaración de Mariano Rajoy ha sido "impecable".

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ha criticado también a través de Twitter la declaración de Rajoy. "Sus 'no me acuerdo' ofenden. 'No me consta', 'no es pertinente'... pero los mensajes a Bárcenas ahí están, y Rajoy no ha sabido explicarlos", ha anotado.

Francina Armengol, presidenta del Gobierno balear, ha considerado que "ya era hora que la justicia actúe", puesto que el PP "no ha hecho nada ni para evitarla, ni para tomar decisiones internas". "Hasta el propio Rajoy ha hecho caso omiso lo que estaba ocurrido dentro de su partido". "El señor Rajoy hace muchísimo tiempo que debería haber tomado determinaciones dentro de su partido y sobre su propia figura política".

Ximo Puig, presidente de la Generalitat valenciana, ha afirmado que, más allá de los que determinen los jueces, "es exigible una asunción de una responsabilidad política porque durante mucho tiempo se hicieron trampas para ganar elecciones". "Y eso, aquí [en referencia a la Comunidad Valenciana], desgraciadamente lo vivimos de un a manera muy directa", ha añadido.

José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos, ve "poco creíble" la declaración Mariano Rajoy y espera su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso sobre la financiación del PP. Asimismo, ha considerado "lamentable" que un presidente del Gobierno tenga que declarar en un juicio por la corrupción en su partido y ha criticado que ha tenido que hacerlo porque el PP "se ha negado a regenerarse, a renovar su cúpula".

Josu Erkoreka, portavoz del Gobierno vasco, ha considerado en una rueda de prensa que el PP "debe a la sociedad una explicación creíble, comprensible y profunda sobre todos los casos de corrupción que se han venido encadenando durante los últimos años".

Ferran Bel, diputado del PDeCAT, ha mantenido tras la declaración que es "imprescindible" que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparezca de forma "inmediata" y "urgente" en el Congreso para explicar sus "constantes evasivas" en su declaración como testigo en el juicio por el caso Gürtel.