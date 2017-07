El ojeador de yihadistas más activo de Europa

“Hermana, te doy las gracias por Allah. Soy español musulmán desde hace más de 16 años y tendré 50 el mes que viene. No te hablo de hombre a mujer, sino de hermana a hermano. Mi trabajo es muy arriesgado y muy complicado, pero necesario si Dios quiere. ¿Por qué te hablo? Porque eres musulmana, porque he visto tu verdadera convicción. Mi cabeza me dice que quieres ayudar. Estoy postrado en una silla de ruedas desde hace más de 10 años, con la parte derecha paralizada, lo que no me facilita mucho mi trabajo. Gracias a Allah trabajo…Soy hijo de gitano español y madre castellana andaluza. Yo quiero si Allah quiere y tú quieres que me ayudes en mi trabajo”.