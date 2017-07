Juncker reitera que una Cataluña independiente saldría automáticamente de la UE

Enésimo mensaje cifrado de la Comisión Juncker a Cataluña a 75 días escasos del supuesto referéndum. El presidente de la Comisión Europea, el luxemburgués Jean-Claude Juncker, ha reiterado en una respuesta parlamentaria que una Cataluña independiente saldría automáticamente de la Unión Europea. Juncker confirma punto por punto los dos mantras de Bruselas respecto al procés. Uno: es un asunto interno. Y dos: en caso de secesión se aplica la denominada doctrina Prodi: "Cuando un territorio de un Estado miembro deja de formar parte de ese Estado, porque se convierte en un Estado independiente, los tratados dejarán de aplicarse a ese Estado. El expresidente del brazo Ejecutivo de la UE, Romano Prodi, fue el primero en dejar claro ese extremo. José Manuel Barroso y Juncker siguen en esa línea.

En una respuesta por escrito a la eurodiputada liberal Beatriz Becerra, Juncker se agarra al resto de la doctrina Prodi. A saber: una vez declarada la independencia, para volver a formar parte de la UE, sería de aplicación el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea. "Una solicitud de este tipo requiere, si el Consejo la acepta unánimemente, una negociación para un acuerdo entre el Estado solicitante y los Estados Miembros acerca de las condiciones de admisión y de las adaptaciones de los tratados que tal admisión implica", dijo en su día el expresidente italiano de la Comisión. "La Comisión recuerda que el proceso de acceso de Estados a la UE debe estar totalmente en línea con las reglas y procedimientos previstos por los Tratados", abunda Juncker en su carta.

Juncker, que ha rechazado verse con el presidente catalán Carles Puigdemont en sus últimas visitas a la capital europea, agrega que respecto a determinados escenarios como una separación de una parte de un Estado miembro o la creación de un nuevo Estado, "eso no sería neutral con relación a los Tratados". El presidente de la Comisión ya se había expresado en la misma línea en una respuesta al eurodiputado del PP Santiago Fisas en 2015. Las fuentes consultadas en Bruselas reiteran que Cataluña "es un asunto interno" de España y que la doctrina Prodi "sigue aplicándose", aunque apuntan que "no hay la misma intensidad del debate sobre el procés en España que en las instituciones europeas". Bruselas, sin ir más lejos, subraya que la candidatura de Barcelona para ser sede de la Agencia del Medicamento no debería verse afectada por el procés, pero añade que el resto de candidaturas usarán todo ese ruido en contra de Barcelona. El supuesto referéndum, que se celebraría en las mismas fechas que la elección de la sede de la agencia, "no favorece la candidatura de Barcelona", apuntan las mismas fuentes, que confirman una información adelantada por este periódico hace unos días.