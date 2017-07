Seis provincias, en alerta roja por máximas de hasta 46,9 grados

Un hombre camina junto al termómetro situado en el Puente del Cachorro junto a la Torre Sevilla, en una imagen de archivo. JULIO MUÑOZ (EFE) Atlas

La ola de calor que afecta desde ayer al centro, sur y este peninsular llega este jueves a su “pico máximo”, con hasta seis provincias en alerta roja —Jaén, Córdoba, Granada, Sevilla, Cáceres y Badajoz—, otras 21 en alerta naranja o amarilla y una temperatura máxima esperada de 46,9 en Andújar (Jaén), “verdaderamente extrema” en palabras de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En este pueblo del Alto Guadalquivir nunca antes había hecho tanto calor: su máxima histórica fue de 46,6 el 2 de agosto de 2003. Es más, según un estudio de la Aemet sobre este fenómeno en España, que abarca todas las olas desde 1976 a junio de 2017, nunca se ha llegado antes a 46 grados. La cota más alta durante un episodio de estas características se alcanzó en 2012, 45,9 grados en Sevilla aeropuerto. En cinco ocasiones se superaron los 45, como los 45,2 en Córdoba aeropuerto y en Montoro del tórrido verano de 2015. El máximo histórico de toda España hasta ahora se produjo no obstante fuera de una ola de calor: en Córdoba aeropuerto llegaron a los 46,6 el 23 de julio de 1995. De confirmarse el dato de 46,9, esta sería la peor ola de calor en cuanto a valores máximos alcanzados.

“La ola de calor es peor de lo esperado”, confirma Delia Gutiérrez, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que precisa que, si bien su evolución “es prácticamente igual a la prevista”, la intensidad del calor es “superior”. De hecho, en un principio la alerta roja o riesgo extremo (la máxima en una escala de tres niveles de aviso) se circunscribía este jueves a Jaén y Córdoba, pero la Aemet la ha extendido a Granada, Sevilla, Cáceres y Badajoz. Tener seis alertas rojas en un solo día es completamente excepcional. “El rojo se alcanza cuando las temperaturas están entre el 10% de las más altas registradas en ese lugar”, explica Meteorología.

Aunque la Aemet no ha podido precisar si se trata de la ola de calor con más alertas rojas en un mismo día de la historia, solo constan en las hemerotecas cuatro alertas rojas por máximas de 43 grados el 7 de julio de 2015, por lo que podemos estar ante un récord. En cuanto a duración, la peor ola se vivió en el verano de 2015, con 26 días seguidos. Por anomalía respecto a los umbrales normales, hubo 6,9 grados de más en 2004 y por extensión, en 2003 llegaron a estar en alerta 38 de las 50 provincias.

Para hoy, “se esperan valores muy altos en relación con los umbrales de aviso”, subraya Gutiérrez, que añade que “el mapa de temperaturas” de este jueves “es realmente llamativo” por la extensión del territorio que aparece en el color morado más oscuro, el más alto de la paleta de temperaturas, es decir, por encima de los 44 grados. “En principio, lo que estábamos viendo era una ola de las habituales para esta época del año, pero teniendo en cuenta el número de avisos rojos y los valores previstos de temperatura estamos ante una ola muy intensa”, resume la portavoz. Así, estarán “por encima de los 44 prácticamente todo el Valle del Guadalquivir y del Guadiana y algunos puntos de Cáceres, Ciudad Real, Granada y Cuenca”.

A los 46,9 esperados en Andújar según los cálculos de la Aemet, le siguen 46,7 en en Córdoba, 45,6 en Écija (Sevilla), 44,8 en Badajoz capital y 44,7 en Mérida. Las mínimas también serán muy altas, con 26,1 en Jaén capital y en Cazorla, 25,6 en Lucena (Córdoba) y 24,3 en Córdoba capital.

En cuanto a las alertas rojas, en Granada los termómetros escalarán a 46 grados en la cuenca del Genil y a 42 en Guadix y Baza; en Córdoba se alcanzarán 44 grados en la Campiña y 41 en la Sierra, valle de los Pedroches y Subbética cordobesa; en Jaén, otros 44 en el Valle del Guadalquivir, Sierra Morena y el Condado, mientras que en la sierra de Cazorla y Segura, en la capital y los Montes se quedarán en 40; en Sevilla, también 44 en la Campiña, 42 en la Sierra Sur y 38 en la Norte; en Badajoz, 44 ºC en La Siberia extremeña y en Vegas del Guadiana y 43 en Barros y Serena y Campiña Sur; y en Cáceres, 43 en Villuercas, Montánchez, Meseta cacereña, Tajo y Alagón y 41 en el norte.

Además de estas seis provincias en alerta roja, están en alerta naranja o riesgo alto (el segundo nivel de la escala) otras 12: Cádiz, Huelva, Málaga, Teruel, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Ávila, Salamanca y Madrid. Por último, en amarilla se encuentran nueve más: Huesca, Zaragoza, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Lleida, Valencia y Murcia.

Según la predicción de la Aemet, mañana viernes empezarán a suavizarse “algo” las temperaturas donde hoy más arrecia, mientras que el sábado y el domingo “aprieta” en el norte, donde hasta ahora no se estaban enterando de la ola. “De momento, no llega a valores de ola de calor pero es posible que lo haga”, avanza la portavoz, que considera que la ola puede prolongarse más allá del viernes, día en el que terminaba en un principio. Para mañana no hay, en principio, ninguna alerta roja, pero sí 13 naranjas y otras ocho amarillas.