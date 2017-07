Córdoba y Jaén, en alerta roja por calor y avisos en otras 25 provincias

Que haga mucho calor no siempre significa que estemos ante una ola de calor. Para que se dé el umbral de este fenómeno en términos meteorológicos, deben producirse tres condiciones, explica Rubén del Campo, portavoz de la Aemet. La primera, se tienen que registrar temperaturas extremas de las más altas del año. "Tienen que estar entre el 5% de las más cálidas", precisa el portavoz. En segundo lugar, tiene que afectar al 10% de las estaciones del país. Además, esas temperaturas extremas y en el 10% de las estaciones deben durar "al menos tres días".

¿Y qué significan los colores de las alertas? El Plan Nacional de Predicción de Meteorología Adversa (Meteoalerta) contempla cuatro niveles desde 2007. Cuando una zona está en verde, significa que no existe ningún tipo riesgo meteorológico. El siguiente nivel es el amarillo, que implica que "no existe riesgo meteorológico para la población en general aunque sí para alguna actividad concreta". Después está el naranja o riesgo importante, es decir, "fenómenos no habituales y con cierto grado de peligro para las actividades usuales". Por último, el rojo supone riesgo meteorológico extremo, con "fenómenos infrecuentes de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto".

La intervención ante una emergencia es competencia de las comunidades, que traducen estas alarmas de colores en alertas numéricas: nivel 0, preemergencia; nivel 1, el ayuntamiento afectado gestiona la situación; nivel 2, la ayuda de la comunidad es necesaria; y nivel 3, alarma nacional y movilización de la Unidad Militar de Emergencia.