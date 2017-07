Una nueva ola de calor azotará la Península a partir del miércoles

El calor volverá a arreciar esta semana con fuerza tras una tregua de mucha lluvia y temperaturas inusualmente bajas para esta época del año. Tanto, que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que la península Ibérica sufrirá a partir de este miércoles una nueva ola de calor, la segunda del año y la primera del verano. Durante la ola, que durará por lo menos hasta el viernes, se esperan temperaturas entre ocho y diez grados más altas que este lunes. Por ejemplo, en Zamora se pasará de 27,5 grados hoy a 35,7 el jueves, día en el que en Jaén se espera que alcancen los 42,6 de máxima y 26,6 de mínima y en Córdoba, los 44,3.

Hoy "todavía quedan restos de inestabilidad en el noreste peninsular", explica Delia Gutiérrez, portavoz de la Aemet. Así, habrá chubascos y tormentas en el norte, que podrían ser localmente fuertes en Pirineos y Navarra. Sin embargo, "mañana, se estabiliza mucho la atmósfera en toda la Península y en Baleares" y "pasado mañana lo hará también en Canarias", donde hoy y mañana todavía podría haber precipitaciones, sobre todo en las islas más occidentales.

Un junio a tres grados por encima de lo normal La Aemet ha confirmado con cifras que el pasado mes de junio tuvo "un carácter extremadamente cálido". Según sus datos, la temperatura media en España fue de 24,1 grados, "un valor que supera en tres grados a la media de este mes". Es más, en una extensa área del interior que comprende zonas de Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía y este de Extremadura, así como pequeñas áreas del nordeste de Cataluña, sur de Aragón y puntos elevados de Canarias, la anomalía fue hasta de cuatro grados. La media de las mínimas también fue 2,6 grados superior a su valor normal. Las temperaturas más elevadas en observatorios principales se alcanzaron durante la ola de calor, que duró del 14 al 18. Así la máxima más alta estuvo en Córdoba, con 44,5 grados el día 16, seguida de Sevilla/aeropuerto, que ese mismo día alcanzó 43,3, y Badajoz, con 43 el día 17. En numerosos observatorios del centro y sur peninsulares las temperaturas máximas superaron los 40. Se ha tratado del junio "más cálido desde 1965", al superar en una décima el anterior valor más alto, junio de 2003.

"A la vez que se estabiliza, el aire se va a ir calentando, por lo que las temperaturas van a subir mucho y muy rápidamente", alerta Gutiérrez. "Podemos hablar de entre ocho y diez grados más dependiendo de la zona que hoy lunes", precisa la portavoz. Esa escalada de los termómetros empieza "hoy mismo" en amplias zonas del interior y el sur peninsular y "ya mañana será muy importante precisamente donde hoy hace más fresco, en el norte peninsular".

A partir de miércoles, el ascenso "será muy generalizado y alcanzará al Mediterráneo. Ese día ya se producirán las características propias de una ola de calor, episodio que tendrá "su pico más alto" el jueves. Aunque las temperaturas subirán de forma generalizada en todo el país, las zonas más afectadas serán "el interior y el sur", es decir, toda Andalucía, sobre todo el valle del Guadalquivir, y el sur de Extremadura y de Castilla-La Mancha.

Así, Meteorología apunta a que en amplias zonas del interior de la mitad sur de la Península se superarán los 35 grados, que también se alcanzarán algún día en el área central del valle del Ebro. Los valores serán superiores a 40 grados en numerosas zonas de Jaén y de Córdoba, así como en las provincias de Badajoz, Huelva, Sevilla, Ciudad Real y Albacete. Lo peor, no obstante, se lo llevará Granada, donde se teme que se alcancen en algunos puntos los 42- 44 grados.

Las mínimas, al igual que en la anterior ola de calor, también subirán mucho, por encima de los 20 grados en Badajoz, Huelva, Sevilla, Ciudad Real y Albacete. En Jaén, Córdoba y Granada, los termómetros no descenderán de los 22-24 grados.

A partir del viernes, las temperaturas se suavizan "un poquito" pero quizá no lo bastante, por lo que no se descarta que se pueda extender el aviso. La Aemet subraya que esta ola de calor, a diferencia de la de junio, no es nada extraordinaria, al contrario, es "una situación muy típica de mediados del mes de julio" en la Península. "Lo que sí es extraordinario son los vaivenes intercalados que hemos sufrido, primero unos días de mucho calor para la época seguidos de una inestabilidad muy acusada, con bajón de las temperaturas y precipitaciones tormentosas intensas y ahora otra vez una subida brusca", detalla la portavoz.